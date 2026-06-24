¿Fin de la maldición? Chamán que "embrujó" a Harry Kane en el Mundial rompe el hechizo

La Copa del Mundo 2026 ha sumado un capítulo místico y sumamente viral en las plataformas digitales. El reconocido curandero y sacerdote tradicional de Ghana, Nana Kwaku Bonsam, acaparó las tendencias globales tras publicar un video en el que asegura haber “liberado” espiritualmente al capitán de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, luego de adjudicarse un supuesto embrujo para frenarlo en el partido ante Ghana del miércoles 23 de junio que terminó 0-0.

La polémica comenzó a fraguarse en las horas previas al choque correspondiente a la actividad del Grupo L, donde el chamán advirtió públicamente que emplearía artes místicas en contra del romperredes inglés del Bayern Múnich.

El ritual que secó al goleador en Boston

De acuerdo con reportes del entorno del sanador ghanés, el trabajo esotérico incluyó el uso de una fotografía del ariete británico, pócimas basadas en plantas sagradas de la región y la aspersión de polvos blancos rituales vinculados a deidades de la cultura ashanti.

"Estoy trabajando con Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz. No le deseo una lesión grave, solo lo necesario para frenarlo ante mi país", dijo Nana Kwaku Bonsam.

El resultado en la cancha alimentó la narrativa de las redes sociales. El compromiso disputado en el Estadio Boston culminó con un amargo empate 0-0. De forma inusual, el atacante de los Three Lions erró un par de oportunidades claras frente al arco de las 'Estrellas Negras’, lo que dejó a ambas escuadras empatadas con cuatro unidades en la cima del sector.

Las disculpas del 'Diablo de Miércoles'

Consumado el resultado que benefició a su nación, el curandero —cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah— reapareció en su cuenta oficial de Facebook para dar por terminado el castigo metafísico sobre la estrella internacional.

Levantamiento del castigo : El chamán ejecutó un contra-ritual frente a la cámara para devolverle la contundencia al futbolista.

: El chamán ejecutó un contra-ritual frente a la cámara para devolverle la contundencia al futbolista. Mensaje de fraternidad: "Soy el espiritualista más poderoso del mundo y ahora voy a liberar a Harry Kane para que en su próximo partido pueda marcar un gol. Harry, iré a visitarte, ¿de acuerdo? Somos hermanos", exclamó el ghanés.

Un historial persiguiendo a las estrellas mundiales

Esta no es la primera ocasión en que Bonsam irrumpe en la escena del balompié internacional. Durante la edición de Brasil 2014, el sacerdote ganó notoriedad mediática al asegurar que él había provocado la severa tendinitis rotuliana que mermó el rendimiento físico de Cristiano Ronaldo con Portugal. Con la supuesta tregua firmada, Inglaterra buscará asegurar su boleto a los dieciseisavos de final confiando en que la pólvora de su hombre de área recupere la normalidad de cara al gol.