Educación media superior crecerá en 2026: SEP anuncia nuevas escuelas y 156 mil lugares

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora detalló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ampliará la infraestructura y la oferta educativa de bachillerato con la apertura, construcción y ampliación de escuelas en todo el país.

La funcionaria mencionó que esta acción forma parte de la estrategia para garantizar que más jóvenes puedan continuar sus estudios en este nivel educativo, de cara a impulsarlos a ingresar a una licenciatura.

En este contexto, Rodríguez Mora, informó que durante 2025 se construyeron y ampliaron 88 escuelas, con lo que se generaron 44 mil nuevos lugares, los cuales ya se encuentran en operación y cuentan con estudiantes inscritos.

La subsecretaria aprovechó la tribuna en Palacio Nacional para revelar que para 2026 se contempla continuar con el crecimiento de la infraestructura educativa, así mismo señaló que se trabajará en la apertura, construcción y ampliación de 4 mil 485 escuelas en los distintos estados del país, con una inversión superior a 10 mil millones de pesos.

De acuerdo con la funcionaria de la SEP, estas acciones permitirán crear 156 mil 240 lugares adicionales para estudiantes de educación media superior.

Este año vamos a trabajar en la apertura, construcción y ampliación de 4 mil 485 escuelas más en todos los estados del país, con una inversión superior a 10 mil millones de pesos y la creación de 156 mil 240 lugares adicionales”, destacó.

Tania Rodríguez señaló que esta ampliación responde a la instrucción presidencial de incrementar las oportunidades para que los jóvenes puedan acceder y permanecer en el bachillerato.

De acuerdo con Tania Rodríguez Mora, estas acciones permitirán crear 156 mil 240 lugares adicionales para estudiantes de educación media superior. Cuartoscuro

Nuevas opciones para estudiar el bachillerato

Como parte de esta estrategia, la SEP también anunció nuevas modalidades para ampliar el acceso a la educación media superior, entre ellas la apertura de bachilleratos sabatinos con tutorías híbridas, así como la llegada de programas educativos a comunidades rurales mediante el Bachillerato con AFE.

Además, se fortalecerá la oferta de educación en línea para facilitar que más jóvenes puedan cursar sus estudios sin necesidad de acudir diariamente a un plantel.

Por último, Rodríguez Mora recordó que el Bachillerato Nacional Margarita Maza mantiene abierto su proceso de inscripción para los jóvenes interesados en cursar sus estudios de educación media superior.

Las inscripciones pueden realizarse a través del portal oficial de la SEP: https://preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/margaritamaza/