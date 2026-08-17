¡Infantino pierde otro voto! Escocia le retira su apoyo rumbo a 2027

Gianni Infantino recibió un nuevo golpe político rumbo a las elecciones de la FIFA de 2027, luego de que la Federación Escocesa de Futbol anunciara que retiró su respaldo al actual presidente del organismo y que no votará por su reelección.

Escocia se convirtió así en otra de las federaciones europeas que públicamente marcaron distancia con el dirigente suizo, en medio de la creciente confrontación que existe alrededor de la conducción de la FIFA.

La postura fue confirmada por Ian Maxwell, presidente de la Federación Escocesa, quien aseguró que su organismo comparte la posición adoptada por la UEFA y la pérdida de confianza expresada hacia la administración de Infantino.

“No votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027”, sentenció Maxwell.

Escocia se suma de esta manera a Inglaterra, Gales y República de Irlanda, federaciones que durante las últimas semanas también anunciaron que dejaron de respaldar al presidente de la FIFA.

Crece el frente contra Infantino

La tensión alrededor de Infantino aumentó después del frustrado proyecto para incorporar inversión privada a competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos dentro del futbol internacional.

La polémica provocó que organismos como la UEFA, la AFC y la Concacaf también pidieran la salida del dirigente, en una disputa que ha ido aumentando de intensidad a medida que se acerca el nuevo proceso electoral.

Infantino, sin embargo, todavía no tiene un rival confirmado.

Hasta ahora ningún candidato ha presentado formalmente su intención de competir por la presidencia de la FIFA, por lo que, pese a la pérdida de respaldos, el actual mandatario continúa sin oposición directa rumbo a la votación.

El plazo para registrar candidaturas terminará el 18 de noviembre, momento en el que comenzará a quedar más claro si la rebelión de varias federaciones se convierte únicamente en una pérdida de votos para Infantino o deriva en la aparición de un aspirante capaz de disputarle la presidencia.

Por ahora, Escocia ya dejó clara su posición: Infantino no contará con su voto en 2027.