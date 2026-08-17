Útiles escolares chinos podrían provocar pérdidas de hasta 50% al comercio formal en CDMX

La oferta masiva en la capital de útiles escolares de origen chino, sin certificación de calidad, provocará pérdidas estimadas entre 30 y 50 por ciento para el comercio formal, particularmente en corredores tradicionales como el Centro Histórico, alertó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

La organización empresarial alertó que en calles emblemáticas de papelerías, como Mesones, los locatarios registran reducciones de hasta 50 por ciento en sus ingresos de temporada, mientras empresas mexicanas con décadas de operación han sido desplazadas por nuevos establecimientos dedicados a almacenar y vender mercancía de origen asiático.

Aun cuando en la temporada de regreso a clases se espera una derrama económica de 5 mil 870 millones de pesos en la Ciudad de México, 6.3 por ciento mayor con relación al mismo periodo del año pasado, la entrada masiva de útiles escolares de origen chino, sin certificación de calidad, provocará pérdidas estimadas entre 30 y 50 por ciento para el comercio formal”, alertó en un comunicado difundido este lunes.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, destacó que el impacto también se refleja en el gasto familiar por la mala calidad de los productos chinos que se están ofreciendo.

aunque los padres de familia adquieren artículos hasta 70 por ciento más baratos, el desembolso termina siendo doble, pues los útiles de baja calidad se rompen Cuartoscuro

Dijo que, aunque los padres de familia adquieren artículos hasta 70 por ciento más baratos, el desembolso termina siendo doble, pues los útiles de baja calidad se rompen, se secan o se echan a perder rápidamente, obligando a las familias a reponerlos con marcas originales.

Algunos comerciantes afiliados a la Cámara nos comentan que varios fabricantes nacionales han dejado de producir determinados artículos, debido a esa competencia desleal. Esto complica la permanencia de productos hechos en México dentro del Centro Histórico”, alertó a través del comunicado.

El presidente de Canaco CDMX señaló que las familias capitalinas realizarán un gasto promedio de entre 2 mil 782 y 4 mil 550 pesos por cada alumno.

Además, indicó que el retorno a las aulas de un millón 290 mil alumnos de educación básica activarán de forma directa las ventas de más de 35 mil unidades económicas, incluidas las micro, pequeñas y grandes empresas de la Ciudad de México.

El organismo empresarial hizo un llamado a los padres de familia para que planeen sus compras con anticipación y adquieran productos en los comercios legalmente establecidos.