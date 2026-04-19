David Faitelson destroza a Antonio Mohamed por atacar a Karen Díaz tras el América vs Toluca

El polémico periodista David Faitelson lanzó una dura crítica contra el técnico Antonio Mohamed, luego de los desafortunados comentarios del estratega sobre el trabajo de la asistente Karen Díaz durante el tenso partido de Liga MX entre América y Toluca. Fiel a su estilo frontal, el comunicador no perdonó la postura del entrenador argentino, quien cuestionó la intervención de la silbante para frenar un conato de bronca.

Antonio Mohamed discutiendo con la banca del América. Mexsport

Todo comenzó en la cancha del Estadio Banorte, donde los ánimos se encendieron tras un roce físico entre Alejandro Zendejas y el brasileño Helinho. Ante la inminente pelea, la abanderada actuó de forma rápida para separar a los futbolistas y evitar que la violencia se apoderara del terreno de juego. Sin embargo, el 'Turco' Mohamed reprobó esta acción y justificó que los jugadores debían arreglar sus diferencias a golpes, unas palabras que desataron la furia del analista deportivo.

FAITELSON EXPONE LAS CONTRADICCIONES DE ANTONIO MOHAMED

A través de sus redes sociales, David Faitelson exhibió la incongruencia del timonel de los Diablos Rojos. El exconductor de ESPN cuestionó severamente la mentalidad de un director técnico que se molesta porque una autoridad busca calmar la agresividad en un encuentro profesional. El comentarista remató su publicación preguntándose irónicamente en qué clase de mundo vivimos, evidenciando su total rechazo a la apología de la violencia que sugirió el sudamericano tras el silbatazo final.

David Faitelson cuestionó la actitud de Antonio Mohamed. Foto: Redes Sociales

Lejos de terminar ahí, el ataque mediático continuó cuando el titular de TUDN subió una captura de pantalla que dejaba muy mal parado al exestratega de Rayados. En la imagen, Mohamed aparecía realizando gestos obscenos hacia la tribuna ocupada por los aficionados del América. Con un tono lleno de sarcasmo, el periodista acompañó la foto afirmando que, bajo la lógica del técnico, la única culpable de todo el desorden era la propia Karen Díaz, exhibiendo así la doble moral del entrenador en medio del escándalo.

REVIVE LA RIVALIDAD ENTRE EL PERIODISTA Y EL ENTRENADOR

Para cerrar su contundente mensaje, el comunicador compartió una fotografía del preciso instante en que la jueza de línea interviene para frenar a Alejandro Zendejas. En esta última publicación, catalogó como un verdadero absurdo que el intento de frenar la violencia se considere un "pecado" por parte del cuerpo arbitral. La contundencia de sus palabras dejó claro que respalda por completo la integridad y el profesionalismo de la abanderada mexicana frente a los ataques infundados del banquillo choricero.

David Faitelson aplaudió la actitud de Karen Díaz. Foto: Redes Sociales

Este nuevo capítulo de hostilidad no resulta ajeno para los seguidores del deporte. El historial de enemistad entre David Faitelson y el 'Turco' Mohamed suma un antecedente más a su larga lista de fricciones. En el pasado reciente, ambos personajes protagonizaron un choque verbal intenso por una diferencia de opiniones que casi termina en agresiones físicas. Ahora, con la posible sanción económica y deportiva que se perfila sobre el argentino por sus señas inapropiadas a la grada, el analista encontró el momento perfecto para reafirmar su postura y castigar mediáticamente al responsable del banquillo escarlata.