WhatsApp Liquid Glass: qué es y cómo saber si ya lo tienes activado 

WhatsApp Liquid Glass es una nueva función de la app de mensajería más utilizada del mundo. Este rediseño apuesta por una apariencia más moderna, incorporando efectos visuales que hacen que la interfaz se vea más ligera.

La actualización no está disponible para todos los usuarios al mismo tiempo. Por ahora, comenzó a implementarse en algunos dispositivos y su llegada es progresiva. Esto significa que algunas personas ya pueden ver los cambios, mientras que otras tendrán que esperar a que se active en sus cuentas.

¿En qué consiste el diseño de WhatsApp Liquid Glass?

Este nuevo estilo visual introduce una forma diferente de presentar los elementos dentro de la aplicación. Su enfoque principal es el uso de transparencias que permiten ver parcialmente el fondo, creando un efecto de capas.

De acuerdo con lo publicado por WABetaInfo, la principal característica es la incorporación de efectos de transparencia en capas, que permiten ver sutilmente el contenido de fondo y generan una sensación de mayor profundidad en la pantalla.

Gracias a esto, los elementos dejan de ser completamente sólidos. Ahora muestran un aspecto translúcido que se adapta tanto al modo claro como al modo oscuro del sistema, lo que mejora la experiencia visual.

Cambios más importantes en la interfaz

El rediseño no solo se centra en lo estético, también modifica la manera en que se perciben algunos elementos clave dentro de la app.

Barra de navegación con efecto flotante

Uno de los cambios más visibles se encuentra en la barra inferior. Ahora presenta un diseño más suave y semitransparente, lo que da la impresión de que está suspendida sobre el contenido.

Además, al cambiar entre secciones, se pueden notar animaciones más fluidas que reaccionan al entorno visual de la aplicación.

Botones y menús con estilo translúcido

Los botones fueron rediseñados para integrarse mejor con el nuevo estilo. Tienen un acabado similar al vidrio, con reflejos ligeros que aportan profundidad.

En el caso de los menús contextuales, también se adoptó esta estética. Esto permite que todos los elementos mantengan una misma línea visual, evitando contrastes bruscos dentro de la interfaz.

Un teclado más moderno

Otro ajuste importante se encuentra en el teclado. Ahora presenta una apariencia más acorde con el resto del diseño, utilizando transparencias y una estética uniforme.

Este cambio se mantiene tanto en modo claro como en oscuro, lo que ayuda a que la experiencia sea consistente en cualquier configuración.

¿Cómo saber si ya tienes activado WhatsApp Liquid Glass?

Aunque la actualización ya comenzó a distribuirse, no todos los usuarios pueden acceder a ella de inmediato. WhatsApp está liberando esta función poco a poco.

Para identificar si ya cuentas con este nuevo diseño, puedes revisar algunos detalles dentro de la app:

Logo de whatsapp.

La barra inferior tiene un aspecto flotante y translúcido

Los botones muestran un efecto similar al vidrio

Las animaciones son más suaves al navegar

El teclado luce actualizado y más integrado

En caso de que no notes estos cambios, lo más probable es que la función aún no esté habilitada en tu dispositivo.

La estrategia de liberar cambios de forma escalonada es común en WhatsApp. Esto permite evaluar el rendimiento del rediseño y conocer la opinión de los usuarios antes de hacerlo masivo.

Además, el desarrollo de Liquid Glass todavía no está terminado. Algunas partes de la aplicación ya muestran este nuevo estilo, mientras que otras siguen en proceso de actualización.

Se espera que en próximas versiones este diseño llegue a más funciones, como el reproductor de notas de voz, ampliando así la experiencia visual en toda la plataforma.

PJG