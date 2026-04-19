Estamos celebrando con mucho orgullo en nuestra casa, Grupo Imagen Multimedia, los primeros veinte años de la Gira de Golf Imagen, un proyecto que en sus inicios era una apuesta para intentar, al igual que lo habíamos logrado con las carreras atléticas de diez kilómetros, desarrollar un evento que convocara a los golfistas de todo el país, pero sin que jamás, honestamente, nos hubiéramos imaginado llegar a esta cifra maravillosa de éxitos a lo largo de dos décadas. Ni en nuestros sueños más optimistas pensábamos que la permanencia y éxito nos permitirían trascender tanto tiempo, tantos eventos, tantas alegrías, tantas amistades, y demás bendiciones a lo largo de los años.

Las cifras resultan abrumadoras, más de 200 torneos, más de 30 mil participantes a lo largo del país, muchos de ellos recurrentes, lo que no deja de ser algo francamente inaudito, con el orgullo de haber realizado torneos en el vecino país del norte en las ciudades de Houston y Miami, así como innumerables sedes a lo largo y ancho de México, desde la península de Baja California, hasta la de Yucatán, con la enorme satisfacción de haber logrado, todos en Grupo Imagen, un evento tan exitosamente perdurable.

Hemos realizado anualmente la gran final de la gira en distintos destinos turísticos del país predominando la Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco y Puerto Vallarta, agasajando con un torneo, el Campeón de Campeones, a todos los ganadores de las diferentes etapas, y este año no será la excepción, pues estaremos acudiendo a finales del presente año a Los Cabos, Baja California Sur, para, nuevamente cerrar el año con broche de oro, tal como ha sucedido a lo largo de 20 años.

En el presente año ya inició la actividad con el primer torneo en el hermoso campo de Puerto Cancún, apenas el viernes pasado se jugó la segunda etapa en el gran campo de Bosque Real, y han sido, sin falsas modestias, unos grandes eventos, con fechas aún por jugar en Guadalajara, Hermosillo, San Miguel de Allende, Tijuana, Monterrey, Puebla, Mérida, así como la gran final.

Infinitas gracias a todos nuestros queridos patrocinadores a lo largo de los años, ahora encabezados por Kapital grupo financiero y Mazda, así como a los entusiastas participantes que han hecho de esta gran convocatoria deportiva, un rotundo triunfo sostenido a lo largo de los años, nuestro más sincero agradecimiento a nombre de esta institución, que siempre la ha apoyado y promovido.

Gracias infinitas.