Erdogmus y la nueva ola generacional demuestran mayor peso específico

Hace unas décadas había cierta costumbre entre algunos maestros de la vieja escuela que, tras sufrir una derrota, intentaban, en lugar de rechinar los dientes y salir en busca del inmediato desquite, suavizar la frustración de la adversidad con un juego sólido y sereno con la tendencia a empatar la siguiente partida y restablecer el estado emocional. La percepción de la tercera partida del match entre el prodigio turco de 14 años Yagiz Kaan Erdogmus y el ex monarca mundial Veselin Topálov es que el GM búlgaro, de 51 años, con las piezas blancas, juega con excesivo tacto o precaución, acaso intenta sostener el juego, pero, no le resulta. Erdogmus con mayor coordinación y actividad de sus piezas las traslada a flanco dama, hace un rompimiento central y abre la columna b. Invade la segunda fila y castiga a su oponente, tras un dominio estratégico, con un poderoso golpe táctico que coloca el score 2 ½ - ½.

La lección que deja esta partida es que cuando el adversario se retrasa en desarrollo o iniciativa lo mejor, para castigarlo, es hacer un rompimiento y activar las piezas. Ciertamente el match dejo constancia de una enorme diferencia agonal entre Yagiz Kaan Erdogmus y Veselín Topálov: la ley de la vida y del deporte. No vayamos a las excepciones. Si, no se olvida que el artista Vassily Smyslov, a los 63 años de edad, disputó la final del Torneo de Candidatos a Garri Kaspárov.

Hoy son otras las coordenadas de tiempo en relación con un deslumbrante proceso evolutivo nunca visto en el ajedrez. Un cambio que ha modificado la percepción de algunos ajedrecistas de primer orden jerárquico como los ex campeones mundiales Magnus Carlsen y Vladimir Krámnik y otros…

La balanza del choque generacional se inclina al mayor peso específico de la nueva generación cuajada de estrellas emergentes.

Blancas: Veselin Topálov, Bulgaria, 2,717.

Negras: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,687.

Siciliana, Fianchetto acelerado, B27.R-3.

Match Individual, Mónaco, 14–04-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 g6 Las blancas pueden jugar Cc3 o bien d4, pero eligen un lance que cumple con los principios de la apertura, desarrollan pieza y preparan el enroque corto. Acaso Topálov juega con la idea de alejar de las líneas teóricas comunes su precoz adversario; sacarlo del libro. Quizá esta frase ya suene un tanto obsoleta dada la alta clase de los ajedrecistas prodigiosos que no sólo absorben conocimientos como esponjas sino que han desarrollado en el estudio y la práctica del más alto nivel -a cualquier hora del día-, el sentido posicional del juego. Juegan partidas en torrente sin necesidad de perder tiempo en dirigirse al Club. Por otra parte, recuerde el lector que el GM búlgaro había perdido la partida anterior. 3.Ac4 d6 4.0–0 Ag7 5.Te1 Cf6 Un esquema, fianchetto acelerado, con las características del Dragón en el que las negras están a la espera de la ruptura en d5. 6.d3= Cc6 7.Cc3 Ag4 8.h3 Axf3 9.Dxf3 0–0 10.Dd1 Lance precautorio con una pequeña desventaja: las blancas ahora necesitan dos tiempos para conectar sus torres; están como a la espera de las maniobras del adversario. 10...e6 Acaso las negras con una microventaja central. Potencialmente puede hacer el rompimiento en d5. 11.a3 a6= 12.Aa2 b5 Dado que no se abrió la columna c, se vislumbra que las negras pueden armar una ofensiva con Tb8 y a5 con la idea de b4. 13.Af4 Ch5 Las negras piden cuentas de inmediato a la pieza actividad. El Ag7 toca con su Rayos X el peón débil de b2 e incluso la Ta1 14.Ae3 Tb8 Las negras toman la iniciativa con el propósito de hacer una demostración en flanco dama. 15.Dc1 Dd7 16.Cd1 Tfc8 17.Ah6 Mientras las negras se disponen a un asalto, las blancas proponen un intercambio de piezas menores en una posición en la que no se observa que puedan llevar con rapidez sus unidades al flanco de rey. 17...Cf6 (17...Axh6 18.Dxh6 De7 19.c3 (19.Te3 b4 20.Ab3 Cd4) 19...Df6 20.Ce3 Df4 con pequeña ventaja de las negras). 18.Axg7 Rxg7 19.Df4 Las fuerzas blancas están dispersas. El poder de la dama blanca sola se desvanece. Por otra parte, si el adversario tarda en organizarse y tomar decisiones la estrategia se inclina por el rompimiento. 19...d5! 20.e5 Cg8 El caballo cubre, ante la ausencia del A, las casillas negras f6 y h6. 21.Ce3 b4 22.a4 Dd8 (22...Cd4-/+ 23.Ab3 Dd8–+ 24.a5 Tb5 25.Aa4 Txa5–+] 23.c3 Da5 24.Tac1 bxc3 25.bxc3 Tb2 La invasión de la segunda fila, el ataque a la pieza sin apoyo y el control de la columna b conceden ventaja decisiva a las negras. 26.Ab1 (26.Tc2 Txc2 27.Cxc2 Dxc3 28.Tc1 Dxd3–+) 26...Tcb8 27.h4 Demasiado tarde. 27...T8b3 28.c4 d4 29.Cg4 Db4 30.De4 Cce7 31.Ac2 Tc3 Las negras coronan la estrategia con un golpe táctico. Amenazan capturar en c2. Las piezas blancas están sobrecargadas. 32.De2 Tcxc2 33.De4 Tc3 Blancas rinden. 0–1.