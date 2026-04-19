VIDEO: 52 toneladas de papelitos protagonizan recibimiento a River Plate

Con 52 toneladas de papelitos arrojados al campo, los aficionados de River Plate recibieron a sus jugadores para enfrentar a Boca Jrs. en la cancha del estadio Mâs Monumental que recibió a 85,000 aficionados.

Viviendo un momento dulce en las últimas semanas en el torneo local, River Plate llegó al Clásico ubicado en el 2º sitio del Grupo B, mientras que Boca Jrs. se sitúa en el 4º del sector A.

Aficionados de River Plate previo al Superclásico contra Boca Jrs. en el estadio Mâs Monumental. Reuters

Habitual a lo acostumbrado en los aficionados argentinos, fueron los seguidores quienes comenzaron a organizar el recibimiento a su equipo, mismo que arrancó desde días atrás en busca de 3 puntos -y el honor- que les asegurara su estadía en la parte alta del campeonato.

Con cánticos desde el calentamiento que trataban de intimidar a su rival, a quienes no les dejaban de recordar la Final de Copa Libertadores ganada en 2018 -misma que se jugó en Madrid- los aficionados del conjunto Millonario comenzaban a hacer vibrar el Estadio Mâs Monumental.

Así fue como los aficionados de River Plate recibieron a su equipo, luciendo cientos de banderas, desgarrándose la garganta por los suyos y arrojando las 52 toneladas de papelitos preparados para este instante:

¿Dónde ver EN VIVO River Plate Vs Boca Jrs. En México?

El partido con más reflectores del futbol de Argentina se podrá vivir en TV de paga y streaming en México, sin embargo, la TV Abierta no será opción para seguir la transmisión de este compromiso. Conoce todos los detalles:

Día: domingo 19 de abril, 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: ESPN3.

Alternativas por streaming: Disney+, IzziGo y Sky+.

BFG