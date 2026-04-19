Mazatlán regalará boletos para despedirse de su afición ante Toluca en el Clausura 2026

La escuadra de Mazatlán quiere irse con la frente en alto, o al menos con casa llena. En un movimiento poco común dentro de la Liga MX, la directiva cañonera anunció que el acceso para el duelo ante Toluca, correspondiente a la Jornada 16, será totalmente gratuito.

Este encuentro, pactado para el 22 de abril en el Estadio El Encanto, representa el último baile de los sinaloenses ante su gente en el Clausura 2026. Tras un torneo para el olvido donde los resultados no acompañaron y la eliminación llegó de forma prematura, el club busca limar asperezas con su afición.

¿Cómo y dónde conseguir las entradas?

Para evitar el caos y asegurar un orden, la distribución de los boletos inició este 19 de abril. Los interesados podrán acudir a:

Taquillas del Estadio El Encanto.

Módulo de Plaza Acaya.

Cabe destacar que existe un límite de boletos por persona, pues el objetivo es que el inmueble luzca un lleno total para recibir a unos Diablos Rojos que llegarán a territorio mazatleco con la intención de seguir sumando en la parte alta de la tabla.

Una reconciliación necesaria

Más allá de lo deportivo, esta iniciativa es un intento desesperado por reconectar con una plaza que ha sufrido con la irregularidad del equipo. Después de varias promociones que no terminaron de cuajar, el Mazatlán apuesta por abrir las puertas de par en par para cerrar una etapa y tratar de dejar una imagen digna en su despedida como local.