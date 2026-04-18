Detienen a CEO de MetaXchange Capital por presunto fraude piramidal de más de 2 mil mdp

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Nazaret Rodríguez Jiménez, directora ejecutiva de MetaXchange Capital, señalada como presunta responsable de encabezar un esquema de inversiones piramidales fraudulentas que habría afectado a más de mil 200 personas.

De acuerdo con las investigaciones, el monto del fraude se estima en más de 2 mil millones de pesos, recursos que corresponderían a ahorros e inversiones entregadas por clientes que confiaron su patrimonio a la empresa.

Una de las afectadas sería la actriz Sandra Echeverría, quien en febrero pasado denunció, a través de redes sociales, haber sido víctima del presunto fraude millonario.

La artista aseguró que, al igual que cientos de inversionistas, su dinero permaneció retenido por más de 18 meses sin posibilidad de recuperarlo.

Según testimonios de afectados, MetaXchange Capital ofrecía rendimientos superiores a los del sistema bancario tradicional, lo que atrajo a más de mil 200 clientes que realizaron depósitos millonarios con la expectativa de obtener ganancias rápidas.

Las indagatorias apuntan a que la firma operaba sin la regulación correspondiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por este mismo caso, en abril pasado fueron detenidos Patrick “N” y Mariana “N”, señalados como presuntos colaboradores dentro de la estructura financiera que era liderada por Nazareth Rodríguez.