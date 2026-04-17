México Vs Brasil leyendas 2026: Día, horario y canal de TV

Este domingo 19 de abril, México y Brasil mandarán a sus leyendas a la cancha del Estadio Banorte para protagonizar un partido de exhibición; conoce todos los detalles acerca de las distintas alternativas por streaming y canal de TV en el que se podrá sintonizar el compromiso.

En el marco del Mundial 2026, algunos de los mejores futbolistas en la historia de la Selección Mexicana y la Selección de Brasil, sus estrellas y leyendas volverán a representar a su nación en cuanto pisen la cancha del Coloso de Santa Úrsula para este compromiso de exhibición.

Una de las más grandes ausencias será la de Hugo Sánchez con la Selección Mexicana, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos para el combinado Tricolor; conoce a los convocados del Tri, donde Miguel Piojo Herrera fungirá como Director Técnico.

Escudo de México en uniforme guinda utilizado durante el proceso mundialista hacia el 2026. X: @miseleccionmx

México Vs Brasil: Todos los detalles del partido de leyendas

El partido de leyendas entre México y Brasil no contará con estacionamiento en el recinto, por lo que los aficionados deberán prever su llegada al inmueble para hacerse presentes en los accesos con tiempo y no contar con inconvenientes de cara al compromiso.

Estos son todos los detalles del partido de leyendas entre el Tri y la Scratch:

Día: domingo 19 de abril, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Banorte de la CDMX / 90,000 aficionados.

Canales de TV: TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y Vix Premium.

Este será el quinto evento celebrado en la cancha del Estadio Banorte tras su reinauguración, inmueble que se convertirá en el primero en albergar tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA:

México 0-0 Portugal / sábado 28 de marzo.

América 1-1 Cruz Azul / sábado 11 de abril.

América 0-1 Nashville / martes 14 de abril.

América Vs Toluca / sábado 18 de abril, 21:00 horas.

México Vs Brasil leyendas / domingo 19 de abril, 17:00 horas.

BFG