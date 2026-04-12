Polémica de Katia Itzel desata zafarrancho entre 'Cantante' Guerrero y Faitelson

Katia Itzel García se vio envuelta en una polémica más luego de haber cortado un avance de peligro en favor de Mazatlán, beneficiando a Pumas y desatando la crítica de Fernando Cantante Guerrero; David Faitelson entró en la discusión y arremetió contra el exárbitro.

Fue durante el primer partido de este domingo 12 de abril, cuando Katia Itzel García se paró en el Estadio Olímpico Universitario para impartir justicia en el duelo entre Pumas y Mazatlán, mismo en el que los del Pedregal lograron ponerse por delante de manera temprana.

Con el 2-1 parcial en el compromiso tras las anotaciones de Robert Morales (5’) y Juninho (15’) para los locales y Josué Ovalle (36’) en favor de los Cañoneros, Katia Itzel García silbó el final del primer tiempo una vez que Pumas retrasó el balón hacia su media cancha.

La polémica nace cuando Pumas pierde el esférico en zona de seguridad y un jugador rival gana el balón, yendo completamente solo a enfrentar a Kaylor Navas, sin embargo, el centro había finalizado para la silbante y la posibilidad del empate se escapaba.

En redes sociales, el primero en hacer mención sobre el suceso fue Fernando Cantante Guerrero, quien recriminó la decisión sin piedad alguna:

“De verdad una vergüenza. El árbitro evita una oportunidad manifiesta de gol al @mazatlan corta el avance la silbante y beneficia a @PumasMX”.

Por supuesto, David Faitelson no podía queda fuera de la jugada y respondió de la misma forma sobre Katia Itzel García, argumentando que el tiempo ya se había cumplido en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y no debía regalar una oportunidad más para ninguno de los dos conjuntos:

El tiempo es el tiempo. Punto. Ni un minuto antes ni uno después. Ella solo aplicó el reglamento. Lo tuyo ya es enfermedad con ella. Qué pena. Atiéndete”.

Finalmente, Pumas derrotó 3-1 a Mazatlán y llegó a 27 puntos en el Clausura 2026 de Liga MX, colocándose en el cuarto puesto de la tabla de posiciones; los Cañoneros -en su último torneo en Liga MX- son penúltimos con apenas 2 unidades más que Santos, el sotanero.

BFG