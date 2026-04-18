Irán vuelve a cerrar estrecho de Ormuz; informan ataque a buque petrolero

Irán anunció este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La reapertura el viernes de este paso marítimo crucial para el transporte mundial de petróleo había impulsado las bolsas y suscitado optimismo en Washington, donde el presidente Donald Trump declaró que un acuerdo de paz más amplio entre Estados Unidos e Irán estaba "muy cerca".

La república islámica había "aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales" por el estrecho, pero los estadunidenses "siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo", denunció el sábado el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto "a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto" de Irán.

Foto: Reuters.

El anuncio ocurrió mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos.

A primera hora del sábado, el sitio MarineTraffic mostraba una tímida reanudación del tráfico comercial en el estrecho: circulaban algo más de una decena de buques, varios de ellos petroleros, pero hacia las 3:00 de la madrugada, tiempo del centro de México al menos dos parecían dar media vuelta.

Un crucero, el Celestyal Discovery, cruzó la vía marítima sin pasajeros para unir Dubái con Mascate, una primicia vez desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, según la misma fuente.

Antes de la guerra, unos 120 buques cruzaban diariamente este estrecho, según el periódico especializado Lloyd's List.

Guardianes de la Revolución de Irán abren fuego contra un petrolero en Ormuz

Lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima, después de que el ejército iraní anunció el nuevo cierre de esa ruta de navegación.

El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones "abrieron fuego contra el petrolero", indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, donde añadió que la tripulación está a salvo.

¿Líder supremo de Irán afirma están listaos para infligir "nuevas derrotas" a EU

La Marina iraní está preparada para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Mojtaba Jamenei, que no a sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, afirmó que la "valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".

21 buques de Irán bloqueados

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, el presidente Donald Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría "totalmente en vigor" hasta el final de las negociaciones, y que "continuaría" si no se alcanzaba ningún acuerdo.

Desde el comienzo del bloqueo, 21 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadunidenses de dar media vuelta y regresar a Irán", indicó el sábado en X el mando central estadounidense.

En Irán, el diario conservador Kayhan había mostrado su hostilidad al proceso de distensión, considerando que abrir el estrecho "antes de haber recibido indemnizaciones, el levantamiento total de las sanciones (...) da al pérfido enemigo la posibilidad de recuperar fuerzas en pleno medio de la batalla".

La reanudación del tráfico en el estrecho había dado un impulso a los mercados financieros y provocado una fuerte caída de los precios del petróleo, ya que una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado mundiales transita por Ormuz.

Con información de AFP.

*mcam