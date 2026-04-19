Pantanos, vacunas, encantos

#PrimeraNETA: #Molelandia es un pantano, es un circo de simulaciones e injusticias deportivas, es arrebato de profesiones. En 2026 aparecerá una vez más en la Primera División el azulgrana equipo de Emilio Escalante Méndez, un proveedor de vacunas antirrábicas que, según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción, se hizo con más de 89 contratos para la venta de vacunas antirrábicas que le fueron entregados por la vía de la adjudicación directa. Bueno, pues ese

Atlante vuelve a #Molelandia en lugar de Mazatlán, un Mazatlán que apareció en la máxima división después de que su dueño le arrebatara los Monarcas de Morelia a la clásica y conocedora afición michoacana.

¿Qué irá a ser de aquel hermoso “Kraken”, que le costó al pueblo sinaloense más de 700 millones de pesos, financiados por el gobierno de aquel estado y del entonces gobernador y hoy embajador de México en España, Quirino Ordaz? Servirá seguramente de ahora en adelante para albergar algún concierto de Chayanne, de Shakira u otro de estos rockstars que siguen poniendo hasta la bandera los grandes venues. Ayer hospedó su penúltimo partido: los Cañoneros recibieron a los Gallos Blancos de Querétaro. El costo del boleto: 5 pesos en cualquier localidad. No se llenó.

#SegundaNETA: Este circo es también arrebato de profesiones: anda de moda el tema del periodismo deportivo, y ahora resulta que todo el mundo es periodista deportivo y no: que se detenga pronto esa gran mentira. Existen algunos periodistas como El Fantasma Suárez que hacen honor al estricto significado de la profesión: obtienen, analizan, tratan y difunden información. Y debe de haber muchos otros verdaderos periodistas deportivos, jóvenes sin espacios, jóvenes especializados y con una carrera periodística que los respalde, pero todo parece indicar que para ellos no hay lugar. En las mesas de análisis sólo hay espacio para otros dos grandes grupos: los primeros son opinadores, aficionados, un poquito de merolicos y otro poquito de influencers; el otro grupo lo compone la “gente de futbol”: exfutbolistas y exentrenadores que, al tiempo que roban espacios a la gente preparada, buscan seguir en la vitrina a costa de lo que sea, incluso de mentir al aire y de quedar bien con su probable siguiente patrón.

#NETASextras: Ya andan los amigos de Miguel Herrera A.K.A. El Piojo, regenteándolo en distintos espacios para que sea el nuevo estratega de los Potros de Hierro del Atlante. Imposible olvidar la furia de Miguel cuando, vestido de azulgrana y al término de un partido en el campo Nuevo de León de la temporada 1994, cosía a patadas y en el suelo a un aficionado que tuvo el mal tino de increparlo. #Molelandia es cosa seria.