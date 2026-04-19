VIDEO: Aficionados de zona VIP del Estadio Banorte graban pelea de Helinho con personal de América

Los aficionados de la zona VIP del Estadio Banorte observaron tras un cristal la pelea que Helinho, delantero del Toluca, protagonizó con personal del América camino a los vestuarios luego de su expulsión al final del partido que ganaron los azulcremas 2-1. En un video se distingue que se abre una puerta y de ella sale el delantero azulcrema Henry Martin (quien no fue convocado al partido) a reclamar y eso provocó la trifulca.

Videos que circulan en redes sociales, muestran a Helinho, visiblemente alterado, agrediendo a personal de América camino a los vestidores y entre ellos a Martin. Personal del cuerpo técnico y utileros del América lo increparon, generándose un conato de bronca con empujones y manotazos.

El jugador toluqueño respondió de forma agresiva, intentando separarse mientras varios elementos americanistas lo rodeaban. Uno de los videos captados desde el otro lado del túnel, muestra claramente cómo gente del América parece agredir primero, aunque también se observa a Helinho golpeando el vidrio de separación y haciendo señas obscenas a los aficionados con los accesos más caros al estadio.

Ya en la zona mixta, un aficionado americanista lo insultó desde detrás del cristal. Helinho perdió completamente los estribos: se encaró, golpeó con fuerza el vidrio protector, apuntó con el dedo y protagonizó un segundo conato de pelea. Testigos y grabaciones registraron cómo el brasileño gritaba y gesticulaba de manera descontrolada mientras el aficionado respondía con más provocaciones.

El partido ya había estado cargado de tensión. La expulsión de Helinho desató la ira de la banca de Toluca. El técnico Antonio “Turco” Mohamed estalló en conferencia al denunciar el trato arbitral hacia sus jugadores. “Si Zendejas quiere meter una trompada, que la meta”, dijo Mohamed visiblemente molesto.

Imágenes de los vestidores también muestran a Helinho y otros jugadores del Toluca discutiendo acaloradamente. El incidente ya está en manos de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, que analizará los videos para determinar sanciones. Expertos coinciden en que Helinho podría enfrentar varios partidos de suspensión y una multa importante por conducta antideportiva reiterada.

Lo que inició como una jugada fuerte dentro del campo terminó en un espectáculo bochornoso en el túnel y con aficionados. La Federación Mexicana de Futbol y los clubes involucrados tendrán que tomar medidas para evitar que situaciones como esta se repitan, especialmente con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y la mirada internacional puesta en México.

Con un par de jornadas por jugarse antes del final de la fase regular, Helinho está frente a una situación que bien podría hacerlo perderse la liguilla, en la que el Toluca llegará como vigente bicampeón del futbol mexicano.