VIDEO: Pantera Zúñiga hace un 'Kalusha' en Liga MX y se burlan EN VIVO de él

América derrotó 2-1 a Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX, sin embargo, el triunfo se dio de manera agónica tras una falla de la Pantera Zúñiga en los últimos minutos; Andrés Vaca se burla en vivo de él llamándolo “alérgico al gol”.

Entrando en el minuto 88 del partido por Brian Rodríguez, quien se consagró como la figura de América al anotar los dos goles del compromiso para los locales, Pantera Zúñiga contó con la confianza de André Jardine, quien lo mandó a la cancha antes de utilizar a Patricio Salas, quien era habitual en el XI titular durante los últimos partidos del conjunto de Coapa.

La jugada salió conforme a lo planeado, Alan Cervantes mandó un pase al espacio para Zúñiga, quien ganó por velocidad y se quitó la salida del portero Luis García, quedando completamente solo frente al arco para sentenciar el triunfo azulcrema en el Estadio Banorte.

Acomodándose dentro del área y definiendo de pierna derecha, Zúñiga mandó su disparo por un costado y protagonizó una de las fallas más grandes y que será recordada en la historia de la Liga MX.

Durante la transmisión, por supuesto que esto no pasó desapercibido, siendo Andrés Vaca quien llamó alérgico al gol al delantero de las Águilas, provocando risas entre sus compañeros y a Miguel Piojo Herrera enalteciendo el momento, asegurando que será una frase que adaptará a su vocabulario futbolístico.

Finalmente, tras una campal en el centro de la cancha que protagonizó Helinho, Ismael Rosario López Peñuelas finalizó el compromiso y América se llevó el triunfo ante Toluca, dando un paso importante en busca de confirmar su sitio en la Liguilla del Clausura 2026 ante unos Diablos que ya tienen asegurada su participación en la próxima edición de la Fiesta Grande en busca del histórico tricampeonato.

BFG