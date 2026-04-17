Naasón Joaquín García, suspendido como ministro de culto; La Luz del Mundo conserva registro

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la iglesia de La Luz del Mundo mantiene su registro oficial en México. Sin embargo, aclaró que su líder, Naasón Joaquín García, perdió definitivamente su registro como ministro de culto tras el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina —en la que también se abordó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia—, la funcionaria federal explicó que el permiso del líder religioso fue cesado por las autoridades correspondientes.

"La iglesia como tal mantiene su registro, ya tiene mucho tiempo. Lo que sí está detenido, no está autorizado (...) el ministro de culto que ha estado durante mucho tiempo al frente sí está suspendido ante la autoridad correspondiente, porque además está purgando una condena fuera de nuestro país", detalló Rosa Icela Rodríguez.

FGR reabrirá el caso contra el líder de La Luz del Mundo

Sumado a la suspensión de su registro por parte de la Segob, la situación legal de Naasón Joaquín García en México tomará un nuevo rumbo.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrirá las carpetas de investigación en contra del líder de La Luz del Mundo. Los delitos por los que será investigado nuevamente en territorio nacional incluyen:

Abuso sexual.

Trata de personas.

Explotación sexual de menores.

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