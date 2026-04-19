El Arsenal se desmorona en las proyecciones para ser campeón de la Premier League

El Arsenal vio esfumarse en el último mes las preferencias de los mercados de futuros sobre sus opciones para ser monarca de la Premier League, pasando de un 91 por ciento de opciones el 19 de marzo a 44 por ciento después de la derrota de este domingo ante el Manchester City.

Los citizens se impusieron 2-1 en la jornada 33 y a falta de cinco jornadas -y con un partido pendiente ante el Crystal Palace- son el nuevo líder en las proyecciones deportivas para conquistar la corona inglesa con un 55 por ciento de opciones, de acuerdo al sitio especializado en proyecciones Polymarket Sports.

La gran ventaja que llegaron a tener los gunners ha quedado reducida a tres puntos, con la opción de que sea cero si el City saca un triunfo de su duelo pendiente. El equipo de Mikel Arteta han caído en sus más recientes dos partidos de la Premier League, haciendo que el Manchester City, que tuvo un mal comienzo de campeonato, resurja en busca del campeonato.

El 2-1 en el Etihad Stadium no fue un resultado aislado, sino la confirmación de una tendencia. El Arsenal ha mostrado señales de desgaste en el momento más crítico de la temporada, mientras que el City de Pep Guardiola ha elevado su nivel justo cuando la carrera entra en su fase decisiva.

Una vez terminado el duelo que ganó el Manchester City, los citizens ascendieron a la primera posición para ser monarcas de la Premier League en los mercados de predicciones. Reuters

Los mercados de predicción, que funcionan como termómetro del sentimiento colectivo, ya reflejan un escenario distinto. Plataformas como Polymarket habían tenido a lo largo de la campaña a los gunners como los principales favoritos. Algo que cambió por completo después del resultado de hoy.

El partido en sí mismo reflejó esa dinámica irregular de la que es presa el todavía líder de la Premier, que aunque compitió y logró igualar el marcador en el primer tiempo, fue el City quien impuso condiciones en los momentos determinantes, con Erling Haaland firmando el gol decisivo que inclinó la balanza.

Las lesiones, la carga de partidos y ciertas limitaciones en ataque han comenzado a pasar factura. Incluso desde el análisis táctico se señala que el enfoque de control de Arteta puede estar limitando la capacidad de reacción del equipo en escenarios de alta presión.

Lo que hace unas semanas parecía un camino despejado hacia el título, hoy es una batalla abierta, y el City parece que ha olido la debilidad de su rival, que debe pensar en afrontar las semifinales de la Champions League, para sacar ventaja de esa actividad extra en busca de dar la vuelta en la clasificación.