Neymar estalla tras derrota de Santos ante Fluminense; su gesto desata polémica

La paciencia de Neymar Jr. llegó a su límite. Tras la dolorosa remontada sufrió el conjunto de Santos ante el Fluminense (2-3) en el Brasileirão, el "10" del Peixe abandonó la cancha de Vila Belmiro entre abucheos y con un gesto que incendió las redes: los dedos en los oídos para ignorar el reclamo de su propia gente.

El ambiente ya venía "calientito". Apenas a mitad de semana, Ney se había encarado con un sector de la grada tras un amargo empate en la Copa Sudamericana contra el modesto Recoleta de Paraguay. Lo que debía ser un regreso triunfal del ídolo a casa, se está transformando en una guerra civil por la falta de resultados que tienen al Santos en la parte baja de la tabla.

Un regreso con más sombras que luces

Pese a que Neymar participó en la jugada del primer gol del Santos, su esfuerzo no bastó para frenar el empuje de un Fluminense que dio vuelta al marcador en el tramo final. La presión es máxima para el atacante, quien busca recuperar su mejor versión física de cara al Mundial 2026, pero que por ahora solo encuentra reproches de una torcida que le exige el 100% en cada balón.

El gesto de taparse los oídos no es aislado; es la respuesta de un jugador que ya no tolera las críticas personales, llegando incluso a declarar en zona mixta días antes que "no aceptará tratos injustos fuera del campo". Con el equipo sumido en la irregularidad deportiva, la conexión entre el ídolo y el club de sus amores pende de un hilo.