Detienen al presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que fue detenido un sujeto por su probable responsabilidad en el feminicidio de Edith Guadalupe, joven que fue localizada sin vida la madrugada del 17 de abril en el sótano de un edificio ubicado en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez.

El detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. La indagatoria establece que habría tenido u altercado con Edith y la habría agredido”, informó la fiscalía capitalina.

La fiscalía capitalina detalló que entre los datos de prueba se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médicoforense preliminar, así como el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

Reproducir Video Edith Guadalupe a bordo de una motocicleta que la llevó a la cita

“El detenido será presentado ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica. La Fiscalía CDMX continúa con la investigación para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia”.

Cuerpo presentaba huella de violencia

Horas antes de su detención, la fiscal general Bertha Alcalde Luján, informó que se tenía identificado a una persona como la responsable de privar de la vida a la mujer, quien fue hallada bajo un montículo de arena en el inmueble.

Un video de vigilancia captó a Edith al entrar al edificio donde fue hallada muerta. Especial

En las primeras diligencias se estableció que el cuerpo de la víctima presentaba huellas de haber sido golpeada, lo que posiblemente derivo en su deceso, pero aún está por determinarse la causa del fallecimiento.

Afuera del Incifo, familiares de Edith esperan la entrega del cuerpo. Foto: José Antonio García | Excélsior

Aunque Alcalde Luján no abundó en detalles, ya que dijo que la investigación no tenía que ser entorpecida y vulnerar el debido proceso.

Desde el hallazgo, la investigación se conduce bajo el protocolo de feminicidio, tras la identificación se inició la necropsia para determinar la causa de la muerte, podemos afirmar que en una primera inspección se detectaron lesiones por golpes, probablemente relacionados con el feminicidio”, afirmó Bertha Alcalde.

Separan a agente de su cargo

Bertha Alcalde también informó que un agente de la Policía de Investigación fue suspendido, ya que fue acusado por la familia de exigirles dinero para agilizar la investigación del caso, aunque matizó al decir que aún no se podía acreditar dicha conducta.

Sobre la corrupción denunciada, la conducta que señalan los familiares es grave e inaceptable, se dio intervención a asuntos internos, se investigan los hechos, tanto en lo administrativo como penalmente para determinar la responsabilidad”.

Y añadió: “El personal será separado mientras se desarrollan las indagatorias, no limitándose al personal de la fiscalía, sino de todos los servidores públicos, este caso nos obliga a esclarecer el crimen, determinar y sancionar cualquier conducta para que esto no ocurra de nuevo”.

Reproducir El detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima

También dijo que no se cuentan con antecedentes o denuncias previas sobre actos criminales en el inmueble donde se localizó a Edith, que consta de diversas torres y departamentos.

No tenemos identificadas hasta ahora denuncias previas que relacionen a este edificio con otros casos, sabemos de los señalamientos de los familiares respecto a esto y tuvimos oportunidad de platicar con ellos y estamos realizando una investigación para determinar si hubiera algún otro acto criminal que investigar previo a este terrible feminicidio”.

*DRR*