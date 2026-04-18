Capturan en Quintana Roo a “Dániel Takács”, uno de los 10 más buscados en Europa

En un operativo realizado en el estado de Quintana Roo, autoridades federales y locales lograron la detención de János Balla, alias “Dániel Takács”, considerado uno de los 10 fugitivos más buscados en Europa y requerido por las autoridades de Hungría por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

La captura se llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez, uno de los principales destinos turísticos de la entidad, tras un despliegue coordinado en campo que concluyó sobre la avenida Politécnico. Elementos de seguridad interceptaron al individuo sin que se reportaran incidentes durante la intervención.

De acuerdo con el comunicado emitido por Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, la detención fue resultado de un intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría, lo que permitió desarrollar trabajos de inteligencia e investigación para ubicar al fugitivo en territorio nacional.

Las labores de inteligencia permitieron identificar la zona de movilidad del detenido en Benito Juárez, y a partir de esta información se implementó un operativo coordinado que culminó con su aseguramiento.

Requerido por Europa

El detenido cuenta con una orden de arresto vigente en Hungría por delitos de narcotráfico. Además, dispone de una ficha roja emitida por Interpol y una orden de arresto europea gestionada a través de Europol, lo que lo posicionaba como un objetivo prioritario para las autoridades del continente.

La captura de János Balla, alias “Dániel Takács”, fue considerada una operación relevante dentro de la cooperación internacional en materia de seguridad, dado que se trataba de un individuo incluido en la lista de los más buscados en Europa.

Procedimiento en México

Tras su aseguramiento, al detenido le fueron leídos sus derechos conforme a la ley y posteriormente fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia encargada de determinar su situación migratoria en el país.

El INM iniciará el procedimiento correspondiente para su deportación controlada hacia Europa, donde deberá enfrentar los cargos que se le imputan en Hungría.

János Balla, alias “Dániel Takács”, fue identificado como un presunto traficante de drogas requerido por las autoridades húngaras. Su inclusión en la lista de los 10 más buscados en Europa motivó la coordinación internacional que derivó en su localización y captura en México.

El operativo en Quintana Roo se suma a otras acciones recientes de cooperación internacional en las que México ha participado para la detención de objetivos prioritarios vinculados al crimen organizado transnacional.