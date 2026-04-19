El Genoa del mexicano Johan Vásquez da un paso firma a la salvación en Italia

El Genoa dio un paso firme en la lucha por la permanencia en la Serie A, después de vencer 2-1 a Pisa, con el zaguero mexicano Johan Vásquez como capitán. El conjunto genovés ahora se encuentra 12 puntos por encima de la zona de descenso a falta de cinco jornadas en el campeonato italiano.

Con su segunda victoria consecutiva, el Genoa ascendió a la decimotercera posición con 39 unidades. Pisa parece destinado a ser uno de los tres equipos que bajarán de categoría al quedarse en el fondo de la clasificación con 18 unidades.

El defensor mexicano, quien ha sido uno de los jugadores más regulares y con más minutos del equipo, volvió a mostrar su capacidad de liderazgo, ordenando la zaga y manteniendo la concentración en los momentos más complicados.

El Pisa se adelantó al minuto 19. Simone Canestrelli abrió el tanteador con un potente cabezazo desde el centro del área, enviando el balón al lado derecho de la portería. El gol llegó tras un centro preciso de Samuele Angori desde un tiro de esquina.

Sin embargo, el Genoa igualó antes del descanso. Al minuto 41, Jeff Ekhator logró un gran remate de izquierda desde el centro del área, que se clavó en la escuadra derecha.

En el segundo tiempo, el Genoa completó la remontada desde los once metros. Al minuto 55, Lorenzo Colombo convirtió un penalti con un disparo colocado de izquierda a la escuadra izquierda del portero. La pena máxima fue señalada por una mano de Simone Canestrelli dentro del área.

Para Vásquez, el partido también tiene una carga especial. Convertido en capitán, el mexicano ha asumido un rol protagónico en un equipo que necesita carácter y consistencia para sobrevivir en una de las ligas más exigentes del mundo.

A falta de varias jornadas por disputarse, el Genoa sigue lejos de la tranquilidad absoluta, pero esta victoria le permite respirar. En una temporada donde cada punto cuenta, vencer a un rival directo puede ser la diferencia entre la permanencia y el descenso.Y en ese escenario, el equipo italiano ha encontrado en Vásquez a un referente capaz de sostener al equipo en el momento más crítico del campeonato.