Mohamed reclama el actuar de la árbitra asistente por trifulca

Antonio Mohamed, técnico del Toluca, reclamó el actuar de la abanderada Karen Díaz durante la trifulca entre elementos de América y Diablos Rojos en las zonas técnicas, además de la tarjeta roja que vio su jugador Helinho en la recta final del cotejo.

“Doble amarilla y detona todo (campal entre jugadores), lo que nos hace enojar es que abrazó a Alejandro Zendejas, lo corrió por toda la cancha abrazando, yo ni con mi hija soy tanto así, no puede abrazar así a Zendejas, si quiere meter una trompada que lo meta, no critico porque sea hombre o mujer, ella se metió a abrazar a Zendejas… No hablaré del arbitraje, está en aceptar el castigo, se calentó el ánimo, es normal porque quedan rencillas por enfrentamientos previos”, expresó el estratega de los Diablos Rojos.

Antonio Mohamed señaló que la abanderada Karen Díaz se metió a abrazar a Zendejas Mexsport

Sobre la derrota del Toluca ante América (2-1), en el Estadio Banorte, Antonio Mohamed reconoció al rival como justo ganador, al tiempo que evitó profundizar en el polémico gesto contra André Jardine y su cuerpo técnico.

“Un espectáculo para la gente, pero lo que pasa adentró ahí muere, fuimos superiores al principio de juego y no fuimos capaces de hacer gol, por eso digo que somos justos ganadores.

Antonio Mohamed señaló que, lo que pasa en la cancha, se queda ahí Mexsport

A nadie le gusta perder, sabíamos que podíamos perder espacios abiertos, decidimos jugar con los chicos que venían jugando, no tuvimos la contundencia que faltó. Tenemos energía puesta en otra competencia (contra LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup) y esperaremos a Liguilla”.

Por último, El Turco dejó ver un buen panorama respecto a Marcel Ruíz, quien busca recuperar su lugar en la Selección Mexicana tras la lesión de ligamento sufrida durante los octavos de final de la Concachampions, en marzo.

“Marce trabaja bien y como todos. Lo vieron, tibio no, dio pase, jugó con intensidad”, celebró el técnico de los escarlatas.