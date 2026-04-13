¿Cuánto costará el estacionamiento del Estadio Banorte para el América vs Nashville?

La afición de las Águilas se inconformó el fin de semana pasado. El esperado regreso del América al Estadio Banorte para encarar el Clásico Joven contra Cruz Azul en la Liga MX generó muchísima expectativa, pero también desató una ola de quejas monumentales. El principal motivo del enojo generalizado radicó en los altísimos costos que la directiva manejó para el boletaje y, sobre todo, para resguardar los vehículos en el recinto. Sin embargo, ante las críticas severas de los fanáticos, la administración decidió dar un paso atrás y modificó radicalmente su tabulador para el crucial compromiso de este martes por la noche frente al Nashville.

Panorámica del Estadio Banorte. Mexsport

Los seguidores de las Águilas vivieron un auténtico dolor de cartera durante la Jornada 14. Ahora, con el pase a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup en juego, la institución busca reconciliarse con su gente y garantizar un lleno total en las gradas que intimide al rival estadounidense. Por ello, los altos mandos prepararon un paquete de ajustes económicos que buscan beneficiar directamente el bolsillo de los asistentes al coloso.

EL DRÁSTICO RECORTE AL PRECIO DEL ESTACIONAMIENTO

El golpe más fuerte para los aficionados durante el fin de semana ocurrió justo al llegar a las plumas de acceso vehicular. Para el duelo contra La Máquina, ingresar el automóvil costó la exorbitante cantidad de mil 139 pesos mexicanos, una cifra que la inmensa mayoría consideró un abuso total. No obstante, la plataforma oficial de venta Fanki reveló una tarifa completamente distinta para el partido internacional de esta semana.

Campo del Estadio Banorte. Mexsport

De acuerdo con el portal web, el boleto de estacionamiento para el cotejo entre América y Nashville cuesta 455 pesos mexicanos. Este movimiento financiero significa una reducción de más del 50 por ciento respecto al escandaloso cobro anterior. Aunque la rebaja resultó significativa y calmó un poco las aguas en las redes sociales, los seguidores más nostálgicos e incondicionales recordaron rápidamente que, antes de la profunda remodelación del inmueble, aparcar el coche costaba únicamente 200 pesos. Esto demuestra que, a pesar del descuento actual, el aficionado paga hoy más del doble de lo que desembolsaba en el pasado reciente.

PROMOCIONES Y BOLETOS MÁS BARATOS PARA LA CONCACHAMPIONS

La estrategia de la directiva no se limitó de forma exclusiva al tema de los autos. Las entradas generales también sufrieron una caída importante en sus precios para asegurar el respaldo incondicional de la afición azulcrema. La urgencia de amarrar el boleto a la antesala de la gran final de la Concachampions obligó a los líderes del club a lanzar atractivas facilidades para asegurar una entrada pletórica que presione al equipo rival desde el silbatazo inicial.

Partido entre Nashville y América. Mexsport

Para motivar aún más a las familias y a los grupos de amigos, la taquilla activó una espectacular promoción en diversas zonas del Estadio Banorte. Básicamente, los fanáticos que compren tres boletos reciben una cuarta entrada de regalo. Con estas facilidades sobre la mesa, el América confía en vivir una noche mágica, arropado por el calor de su gente, para seguir volando con firmeza rumbo al anhelado título continental que se les ha negado durante los últimos años.