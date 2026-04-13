Afición castiga al América por irracional precio de los boletos

América volvió a su estadio luego de 685 días de espera y logró celebrar el gol de Patricio Salas que los puso momentáneamente en ventaja, sin embargo, el alto precio de los boletos alejó a su afición, quienes únicamente agotaron ciertas secciones; hubo semivacío en las más caras.

Tras casi 2 años de espera, las Águilas regresaron al remodelado Estadio Banorte para disputar un partido de Liga MX en el que la expectativa era total, ya que el Clásico Joven acaparaba los reflectores del fin de semana, sin embargo, el enojo por parte de la afición se hizo presente desde días antes de que el balón volviera a rodar en Santa Úrsula.

Con boletos desde los $684 pesos, América anunció su regreso al estadio que tenía como último recuerdo su título obtenido ante Cruz Azul, sin embargo, el precio de las entradas aumentó exponencialmente y algunos lugares contaron con un costo superior a los $9,000 pesos.

América volvió a jugar en el Coloso de Santa Úrsula 685 días después de su última aparición. Mexsport

El bolsillo del mexicano se resistió. Pese a la intención de ser parte de la historia, la afición se negó a pagar estos precios irracionales para 90 minutos de espectáculo que terminaron con el empate 1-1 entre América y Cruz Azul.

De acuerdo a la información compartida por Pepe Hanan, así fue la venta final de boletos para el América Vs Cruz Azul del pasado sábado 11 de abril, Clásico Joven correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX:

Zonas agotadas: 400, 500 y 600 en ambas cabeceras (general).

Boletaje prácticamente agotado: 200 (debajo de los palcos) y 300 (arriba de los palcos).

Zonas semivacías: Premium, aquellas con un costo mayor a los $9,000 y donde los aficionados tienen acceso prácticamente directo con los futbolistas.

* Cabe señalar que quienes hayan adquirido sus boletos para el América Vs Cruz Azul, tendrán asegurada su entrada para el América Vs Nashville de este martes 14 de abril.

BFG