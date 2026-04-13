La República de las Letras / 13 de abril de 2026

QUE HAY CAMPAÑA VS. SHEINBAUM

Hace una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que había una campaña que busca engañar sobre la Colección Gelman, que no saldrá de manera definitiva del país y lo que se busca es confundir, pues “nada más” se irá dos años (antes se publicó que serían cinco y que podían ser más, porque Santander haría negocio prestándola o alquilándola a diversos museos de Europa y otros lugares). La Presidenta afirma que “las colecciones privadas en México pueden catalogarse como ‘patrimonio de las y los mexicanos’, y bajo esa condición no se permite venderlas o regalarlas en el extranjero”. Agrega la doctora Sheinbaum: “A pesar de que se ha aclarado varias veces esto, estas personas insisten ‘en que la colección ya no va a estar en México’. ¿Por qué razón? Creo que porque no quieren oír. Explíquenme ustedes, personas que afirman que, por cierto, todas son personas que —no todas, la mayoría— están en contra de nuestro gobierno, no pueden entender que la colección se va a ir dos años, como todos ellos saben. Lo que dice la ley, (es que) va a regresar al país porque es patrimonio de México, aun cuando sea una colección privada, tiene una categoría patrimonial”.

DE ESPAÑA LLEGA OTRA VERSIÓN

Antier, en un diario capitalino, con fuerte olor a publicidad pagada, se publica a plana completa un texto que firma “Equipo Milenio”, según el cual todo es perfectamente legal en torno a la cadena de equívocos, transas, despojos y mentiras que rodean al caso de la Colección Gelman. Pero circula en internet un largo y muy bien trabajado reportaje sobre el tema aparecido en la publicación española Arte Informado, el que pone las cosas en su lugar, pues señala que Marcelo Zambrano Alanís, quien, en una operación de muy dudosa legalidad, compró a Littman la colección por la mitad de su valor y la puso como garantía de un préstamo que hoy le cobra el banco Santander, el cual, según señaló Mario Maldonado en El Universal, si Zambrano no paga, “Santander no necesita comprar la colección. Puede tomar posesión si el propietario deja de pagar”. Y si la colección está en España, habrá que ver quién y cómo impide que esa institución bancaria se apodere definitivamente de la obra, sobre todo cuando el gobierno mexicano deposita toda su confianza en los involucrados en el asunto. De modo que los enemigos del gobierno no son los que advierten el daño que se causa a México y su cultura, sino aquellos que realizan operaciones lesivas al país y quienes las permiten.

REVUELTAS, 50 AÑOS DESPUÉS

El inmenso José Revueltas dejó una cuantiosa obra literaria y una historia personal de militante comunista enviado a las islas Marías cuando era prácticamente un niño, huésped de Lecumberri por varias temporadas y por su solidaridad con el movimiento estudiantil de 1968 pagó con una última estancia de años en el llamado Palacio Negro, que hoy aloja el Archivo General de la Nación. Sobre todo, Revueltas fue un enérgico enemigo de los dogmas y un altísimo ejemplo para los que jóvenes que lo leímos, lo conocimos en aquellos días y lo admiraremos siempre. Medio siglo después de su muerte se realizará una mesa redonda con Edith Negrín, Carlos Narro, José Manuel Mateo y Gilda Revueltas, de quien se presentará el documental Revueltas films: archivos familiares. También habrá el concierto de Ada Carasusan -Cantos terrenales–, con los músicos Diego Martínez, Aarón Cruz, Gustavo Jacob y Carlos Miguel. La cita es mañana martes a las 18 horas en la Sala Ponce de Bellas Artes. Entrada gratis.

HOMENAJE A SOR JUANA

La Casul (Casa Universitaria del Libro) ofrecerá el próximo viernes, a las 18:30 horas, un homenaje luctuoso a Sor Juana Inés de la Cruz y un homenaje a María Dolores Bravo Arriaga, estudiosa de vida y obra de la Décima Musa. Estarán presentes Margo Glantz y Sara Poot Herrera.