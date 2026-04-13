"Me equivoqué feo": 'Cantante' Guerrero rompe el silencio tras criticar a Katia Itzel en Liga MX

El escrutinio sobre los árbitros en el futbol mexicano siempre desata pasiones, pero esta vez la polémica dio un giro inesperado. Todo comenzó el domingo pasado en la cancha de Ciudad Universitaria, durante el choque entre los Pumas y el Mazatlán, correspondiente al cierre de la jornada en la Liga MX. En la recta final del cotejo, la árbitra Katia Itzel García pitó el final del primer tiempo justo cuando los Cañoneros orquestaban un contragolpe con gran potencial de peligro. Esta decisión encendió la furia de los aficionados y desató una ola de cuestionamientos implacables contra la jueza central.

Katia Itzel García marcando una falta. Mexsport

Entre las voces más críticas que destrozaron la actuación de la silbante, destacó la de Fernando 'Cantante' Guerrero. El exárbitro y actual analista deportivo no se guardó absolutamente nada y atacó duramente las marcaciones de la silbante durante la transmisión. Sin embargo, en la era digital, la memoria del internet es implacable y el dardo regresó directamente hacia él. Los internautas no le perdonaron la dureza de sus palabras y rápidamente sacaron a la luz uno de los pasajes más oscuros de su propia trayectoria profesional para exhibirlo frente a todo el país.

EL KARMA EN REDES SOCIALES PARA EL CANTANTE

Los usuarios de distintas plataformas digitales bombardearon los perfiles del analista con videos y recuerdos de una jugada prácticamente idéntica. La afición le trajo a la memoria la fatídica noche en la que él mismo protagonizó un error monumental durante los Cuartos de Final del Apertura 2019. En aquel trepidante duelo de liguilla entre el América y los Tigres, el entonces árbitro en activo detuvo una descolgada clarísima del conjunto regiomontano.

Fernando 'Cantante' Guerrero en un partido entre Toluca y Monterrey. Mexsport

En un momento de máxima tensión, el juez central cortó el avance felino de tajo para ir a revisar el monitor del VAR, argumentando que existía una falta previa en el área contraria que favorecía a las Águilas. Aquella controvertida decisión afectó de manera directa a la escuadra del norte y marcó para siempre la carrera del silbante. Al ver cómo la afición utilizó este oscuro episodio para desarmar sus críticas actuales, el comentarista no tuvo más remedio que enfrentar los fantasmas de su pasado.

LA DURA CONFESIÓN DEL EXÁRBITRO Y SU SILENCIO

Lejos de esquivar la controversia o justificar su falla de hace años, el famoso personaje decidió tomar el toro por los cuernos. A través de un contundente mensaje, reconoció la magnitud de su equivocación en aquel partido. “Sí, un error grosero, la cagué feo y sentí VERGÜENZA por parar el avance de Tigres”, confesó abiertamente. Además, detalló que actuó bajo las órdenes de la cabina de videoarbitraje, quienes le exigieron detener la acción por un penal claro a favor del conjunto azulcrema, algo que el protocolo permite, pero que en la práctica deportiva resultó desastroso.

Para cerrar el tema, remarcó las duras consecuencias que sufrió en carne propia por aquel fallo. Explicó que pagó un precio altísimo que incluyó una auténtica lluvia de críticas, insultos de los fanáticos, un fuerte castigo que lo dejó fuera de las semifinales y la gran final, además de comer banca durante cuatro jornadas en el siguiente certamen. “Así es la vida del árbitro”, sentenció con resignación. Curiosamente, después de recibir esta contundente lección por parte del tribunal de las redes sociales, el exsilbante prefirió guardar un silencio sepulcral y no emitió ni un solo comentario más sobre la polémica actuación de Katia Itzel García.