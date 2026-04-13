Marcelo Martins explota y culpa al entrenador de Bolivia del fracaso rumbo al Mundial 2026

El dolor de quedar fuera del torneo más importante de la FIFA pegó duro en Sudamérica. La selección de Bolivia acarició el sueño de regresar a un Mundial, pero cayó ante Irak en la dramática Final del Repechaje Intercontinental. Esta dura y sorpresiva derrota condenó al conjunto sudamericano a esperar otros cuatro años, alargando una sequía que comenzó después de su histórica participación en Estados Unidos 1994. Sin embargo, el fracaso deportivo desató una tormenta interna de proporciones épicas, protagonizada por su máxima figura histórica: Marcelo Martins Moreno.

Marcelo Martins jugando contra México. Mexsport

El legendario delantero, quien defendió la camiseta del Equipo del Altiplano durante más de 15 años, soltó verdaderos bombazos contra el director técnico nacional, Óscar Villegas. El estratega borró al atacante de la convocatoria definitiva para buscar el boleto al Mundial 2026, argumentando que el jugador arrastraba un largo periodo de inactividad de dos años. Esta decisión marginó al máximo goleador y encendió una mecha que finalmente detonó este fin de semana.

EL POLÉMICO REGRESO DE MARCELO MARTINS Y SU MENSAJE A VILLEGAS

Tras asimilar el trago amargo de ver la eliminación de su país por televisión, el apodado 'Matador Boliviano' regresó oficialmente a las canchas vistiendo los colores de Oriente Petrolero. Su reaparición en el terreno de juego resultó espectacular, ya que se destapó con un brillante doblete para darle el triunfo a su escuadra. Al finalizar el encuentro, el atacante aprovechó los micrófonos para lanzar un dardo envenenado directamente hacia el banquillo del combinado nacional.

"Primero, para la hinchada de Oriente que merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros resultó impresionante. Los dos goles fueron para Villegas. ¡Para vos, papá!", sentenció el artillero frente a las cámaras, dejando en claro que la herida por su ausencia en la repesca seguía muy abierta.

LA LEYENDA DEL FUTBOL BOLIVIANO EXIGE RESPETO Y CULPA AL ESTRATEGA

La molestia del máximo rompe redes de La Verde no terminó con la dedicatoria de sus anotaciones. Marcelo Martins subió el tono de sus declaraciones y responsabilizó directamente a Óscar Villegas por el fracaso internacional, subrayando que la falta de contundencia condenó al equipo frente a los iraquíes. El ídolo boliviano remarcó que realizó enormes sacrificios personales para intentar sumar en la recta final de las eliminatorias, pero se topó con un rechazo constante.

Marcelo Martins celebrando un gol. Mexsport

Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó (el equipo) en el repechaje. A una leyenda del futbol boliviano, del futbol internacional, con 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar. Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí"

Para cerrar su dura crítica, el delantero destapó una mala relación con el timonel, acusándolo de faltarle al respeto durante todo el proceso. "Yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro de que las cosas se le cayeron a él por todo lo que habló en la previa. Habló mal de mí, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha", concluyó. El ambiente en el futbol de Bolivia arde en llamas y la afición debate si la experiencia de su figura pudo cambiar el trágico destino.