¿Italia jugará el Mundial 2026? La inesperada vía que revivió la esperanza de la Azzurra

La desilusión invadió a millones de aficionados alrededor del planeta cuando la selección de Italia cayó eliminada en las instancias finales del Repechaje Europeo. La dolorosa y agónica derrota en la tanda de penales frente a la sorprendente escuadra de Bosnia y Herzegovina, ocurrida apenas el pasado 31 de marzo de 2026, dejó a los históricos tetracampeones del mundo fuera del Mundial 2026. Esta caída significó un golpe durísimo, ya que firmó su tercera ausencia consecutiva de la máxima justa. Sin embargo, cuando todo parecía perdido y los diarios deportivos preparaban sus portadas de luto, el destino preparó un giro drástico. Hoy, contra todo pronóstico, existe una pequeña pero brillante luz al final del túnel para salvar a la Azzurra.

Pio Esposito en el césped y con las manos en el rostro. REUTERS

El milagro monumental que regresaría a los europeos al certamen más importante de la FIFA no depende de los goles que anoten en el campo de juego, sino de un complejo escenario político y social que se desarrolla muy lejos de las canchas. Todo este revuelo gira en torno a la participación oficial de Irán. Esta selección aseguró su boleto al torneo con mucha anticipación gracias a su excelente desempeño en las eliminatorias asiáticas, pero hoy protagoniza una gigantesca controversia internacional. Las recientes tensiones gubernamentales en Medio Oriente generaron un clima de total incertidumbre y amenazan seriamente con obligar a los asiáticos a retirar su inscripción de la competencia.

EL CONFLICTO QUE ABRE LA PUERTA A LA AZZURRA

El problema principal y la manzana de la discordia radican en las sedes asignadas. Los partidos correspondientes a la fase de grupos de la selección de Irán están programados para disputarse íntegramente en Estados Unidos. Como era de esperarse, la federación de aquel país vio con muy malos ojos esta designación desde el primer momento debido al delicado clima diplomático entre ambas naciones. Ante esta situación de extrema tensión, los directivos asiáticos movieron sus fichas y solicitaron formalmente trasladar sus encuentros a México, buscando un terreno neutral para sus futbolistas.

Gianluigi Donnarumma con la selección de Italia. REUTERS

No obstante, el máximo organismo rector del futbol mundial rechazó la petición de manera tajante y mantuvo su postura inicial de respetar el calendario original. Esta rotunda negativa de la FIFA sembró un enorme mar de dudas en el entorno deportivo. Si los iraníes mantienen firme su decisión de no pisar territorio estadounidense por cuestiones de seguridad y soberanía, la organización tendrá que buscar un reemplazo de último minuto. La logística exige tener a las selecciones completas para no desequilibrar los grupos y arruinar el formato de competencia del Mundial 2026.

EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA FIFA PARA REEMPLAZAR A IRÁN

De acuerdo con información exclusiva revelada por The Athletic y replicada velozmente por los principales medios de comunicación en el Viejo Continente, ya existe un plan de contingencia detallado sobre la mesa de los altos mandos. Si la escuadra asiática concreta su retiro oficial, los directivos organizarían un inédito repechaje intercontinental de emergencia. Este mini torneo de carácter exprés contaría con la participación directa de dos selecciones pertenecientes a la UEFA y otras dos provenientes de la AFC. Estas cuatro naciones pelearían a muerte en una sede por confirmar para definir al dueño absoluto del anhelado cupo vacante.

Gennaro Gattuso fue el último entrenador de Italia. REUTERS

Aquí es exactamente donde Italia entra en la ecuación como la figura principal y la candidata natural por excelencia. Su privilegiada posición actual en el ranking FIFA, su innegable peso histórico en la competencia y el inmenso atractivo comercial que representa a nivel global para los patrocinadores la colocan como la favorita indiscutible para recibir la invitación a este repechaje extraordinario.

Por ahora, los fieles aficionados italianos cruzan los dedos esperando una resolución definitiva, misma que las autoridades anunciarán durante el mes de mayo. El futbol demostró una vez más que es impredecible, y mientras los despachos internacionales definen el futuro de la justa, el sueño de ver a la icónica camiseta azul en tierras norteamericanas sigue latiendo con algo de esperanza.