América baja precios de boletos ante Nashville tras la polémica por costos vs Cruz Azul

El regreso del Club América al ahora llamado Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, ha generado conversación por la notable diferencia en los precios de boletos para sus próximos compromisos como local.

Mientras que para el duelo de Liga MX ante Cruz Azul, correspondiente al Clásico Joven, los costos alcanzaron hasta los 9 mil pesos, el conjunto azulcrema anunció precios considerablemente más bajos para su partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville SC.

Diferencia marcada en los precios de boletos

A través de sus redes sociales, el club informó que las entradas para el encuentro internacional van de los 200 a los 1,200 pesos, una reducción importante en comparación con el duelo ante el conjunto celeste, donde los boletos oscilaron entre los 650 y los 9 mil pesos.

La diferencia ha llamado la atención de los aficionados, que han señalado el contraste en la estrategia de precios pese a disputarse en el mismo inmueble y con pocos días de diferencia.

Promoción especial para el partido de Concacaf

Como parte de la estrategia para impulsar la asistencia, América lanzó una promoción para zonas seleccionadas del estadio, donde los aficionados podrán adquirir 4 boletos al precio de 3 en áreas como 300 preferente, 300 cabecera, 100 norte, 100 sur, 100 plus norte y 100 plus sur.

Quejas por costos adicionales en el Clásico Joven

Otro punto que generó molestia entre los seguidores fue el precio del estacionamiento para el duelo ante Cruz Azul, que alcanzó los 1,139 pesos, cuando en temporadas anteriores rondaba los 350 pesos.

Por ahora, la venta de estacionamiento para el partido ante Nashville SC no ha sido habilitada.