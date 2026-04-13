¡Guerra declarada! Alana Flores y Flor Vigna se destrozan antes de su pelea

El mundo del entretenimiento y las plataformas digitales estalló por completo. Lo que prometía ser un simple intercambio de golpes deportivos evolucionó rápidamente hacia una guerra personal sin cuartel. La creadora de contenido mexicana, Alana Flores, y la multifacética artista sudamericana, Flor Vigna, cruzaron la línea del respeto y encendieron todas las alarmas mediáticas a escasas semanas de su esperado choque. El pleito estelar del magno evento Supernova Génesis 2026, pactado para el próximo 26 de abril, quedó manchado por acusaciones graves, descalificaciones y una tensión que cortaría el ambiente con un cuchillo.

Alana Flores presentando el evento de Supernova X: @alanafloresf

La cartelera original sufrió múltiples modificaciones durante los últimos cuatro meses, pero los organizadores finalmente confirmaron este explosivo duelo internacional. Sin embargo, el aterrizaje de la bailarina y actriz argentina a territorio azteca desató una tormenta perfecta que nadie anticipó. Lejos de concentrarse en los entrenamientos y el pesaje, ambas protagonistas decidieron tirar los primeros ganchos directos al orgullo a través de sus redes sociales.

EL SUPUESTO ATAQUE QUE DETONÓ LA FURIA DE ALANA FLORES

El caos comenzó cuando la influencer regiomontana utilizó sus historias de Instagram para lanzar una acusación grave que sacudió a sus millones de seguidores. Con evidente molestia, la norteña denunció públicamente que un integrante del equipo de trabajo de Flor Vigna empujó de manera intencional y alevosa a su madre. Esta supuesta agresión física rompió cualquier código de ética deportiva y llevó el conflicto a un terreno sumamente íntimo y peligroso.

Alana Flores en conferencia de Supernova. Captura de pantalla

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la mexicana lanzó una severa advertencia contra su rival y todo su campamento. "No te la vas a acabar", sentenció de manera tajante, dejando en claro que la afrenta familiar no quedaría impune. Estas declaraciones incendiarias corrieron como pólvora en internet, dividieron a los fanáticos y generaron un ambiente de máxima hostilidad de cara a la inminente función. La audiencia exigió respuestas inmediatas ante la gravedad de los señalamientos.

FLOR VIGNA DESMIENTE LA AGRESIÓN Y EXHIBE A LA MEXICANA

La respuesta desde la esquina sudamericana llegó de forma rápida y contundente. La retadora argentina negó de manera categórica cada una de las palabras de su contrincante y calificó la situación como un teatro mediático. Según la perspectiva de la artista, todo este escándalo resultó ser una estrategia cobarde y un burdo intento de desestabilización psicológica para forzar su salida de la competencia.

Alana Flores y Flor Vigna frente a frente. Captura de pantalla

Para defender su inocencia, la pampera argumentó que el supuesto altercado ocurrió durante un evento de prensa masivo, rodeadas de periodistas y cámaras de televisión. "Nadie vio que le hagamos nada malo a su mamá porque no es la intención hacerle nada malo a nadie de su familia, ni siquiera a ella", aclaró con total firmeza. Además, aprovechó los reflectores para voltear la narrativa, asegurando que la mexicana mostró miedo desde el día uno y evitó constantemente el cara a cara.

La visitante reveló que la relación con el comité organizador fluyó de maravilla, pero las trabas llegaron siempre desde el lado azteca. Afirmó que su rival esquivó el enfrentamiento en múltiples ocasiones, al grado de retrasar la firma del contrato hasta el último instante posible. "En la vida te vas encontrando con todo tipo de personajes y la idea es qué narrativa te cuentas; eso te hace más fuerte o más débil", remató la retadora. Con las cartas sobre la mesa y el orgullo herido, el choque arriba del cuadrilátero promete niveles de intensidad que mantendrán a todos al borde del asiento.