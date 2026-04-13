Medvedev recibe multa por su berrinche en el Masters de Montecarlo

Daniil Medvedev tendrá que pagar caro por su colapso emocional que le costará una parte de sus ganancias. La ATP confirmó este lunes una multa de 7,000 dólares para el tenista ruso, actualmente número 10 del mundo, luego de una serie de actos antideportivos durante su participación en el Masters de Montecarlo.

Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021, reconoció la extrañeza del resultado en ese momento. "No esperaba ganar así, no es algo que suceda a menudo. Fue definitivamente una de las mejores actuaciones de mi vida".

La sanción económica es el resultado de un ataque de ira ocurrido el pasado miércoles, cuando Medvedev sufrió una de las derrotas más abultadas de su carrera. En apenas 49 minutos, el italiano Matteo Berrettini le propinó un contundente 6-0 y 6-0. Siete impactos y un bote de basura

La frustración del ruso alcanzó su punto máximo al inicio del segundo set. Tras fallar un derechazo en la red que lo puso 2-0 abajo, Medvedev estrelló su raqueta contra el suelo. No satisfecho, la lanzó hacia las lonas del fondo y, ante los aplausos sarcásticos del público, procedió a golpearla siete veces contra el piso hasta que el marco quedó completamente deformado. La multa a Medvedev

Aunque los 7,000 dólares serán deducidos de los 50,000 dólares que el ruso aseguró en premios por avanzar hasta esa ronda (gracias a un bye en la primera fase), la cifra resulta menor en comparación con su historial reciente.

El año pasado, Medvedev acumuló multas por 76,000 dólares en el Abierto de Australia y 42,500 dólares en el US Open, reafirmando su reputación como uno de los jugadores más volátiles del circuito ATP. La situación podría salir más económica si logra controlar su carácter y dejar de convertirse en uno de los personajes virales del calendario, pero no por sus actuaciones en la cancha.