Muere el futbolista ghanés Dominic Frimpong tras asalto en camión

El extremo del Berekum Chelsea, Dominic Frimpong, murió durante un asalto a mano armada en el camión del equipo cuando regresaban de un partido fuera de casa de la Premier League de Ghana.

El incidente tuvo lugar en la carretera de Goaso a Bibiani, cuando el equipo regresaba a casa tras el partido contra el Samartex en Samreboi, al sur del país.

"De regreso a Berekum desde Samreboi, nuestro autobús fue atacado por un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera para impedir nuestro paso", dijo el club en un comunicado el lunes.

Hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto comenzaron a disparar contra nuestro autobús cuando el conductor intentó dar marcha atrás. Los jugadores y el personal huyeron a los matorrales cercanos para ponerse a cubierto".

La Federación Ghanesa de Futbol (GFA) confirmó posteriormente que Frimpong, de 20 años, había fallecido en el incidente:

“Esta pérdida afecta no solo al Berekum Chelsea, sino a todo el futbol ghanés. Dominic era un joven talento cuya dedicación y pasión encarnaban el espíritu de nuestra liga.”

Por supuesto, los mensajes con las condolencias llegaron una vez que se confirmó la noticia:

Dominic Frimpong no fue la única víctima del ataque, hizo saber la policía presente en el lugar; afortunadamente, el daño únicamente fue material:

"Otra víctima, George Owusu Afriyie, de 52 años, también fue asaltado y le robaron 4.500,00 GHS (unos 408 dólares)", añadió la policía en un comunicado.

La GFA calificó el incidente como una situación trágica y lamentó "una gran pérdida para el Berekum Chelsea, pero también para el futbol ghanés en su conjunto".

El delantero, de 20 años, se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año.

Disputó 13 partidos y marcó dos goles con el club, según la prensa local.

BFG