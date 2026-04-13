Katia Itzel responde a Sergio Bueno: "No debo permitir que eso siga pasando"

Katia Itzel García rompió el silencio tras la polémica con Sergio Bueno -quien emitió comentarios machistas contra la silbante- y explicó la razón por la cual expulsó al entrenador, además de lo que le producen este tipo de situaciones; la árbitra quebrantó el artículo 43 del reglamento de Liga MX y se expone a sanción.

Tras lo ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario, Katia Itzel García explicó la razón por la cual Sergio Bueno fue expulsado al momento de reclamarle en la mitad de la cancha:

“Sus gestos y sus actitudes no le permitieron tener un diálogo real; se aplica lo que dice el reglamento”.

Sergio Bueno regresó a dirigir en Liga MX tras 9 años sin presencia en algún equipo del máximo circuito. Mexsport

Respecto a los comentarios de Sergio Bueno, la árbitra mexicana de 33 años fue contundente y aseguró que se mantuvo al margen hasta que conoció lo ocurrido mediante sus redes sociales:

No me enteré de todo esto hasta que abrí redes sociales. La persona que lo dice tiene todo el respaldo ético para poder expresarlo, y no solamente ella, sino varios más lo escucharon. Cuando yo me enteré de eso, trato de separar mi figura como árbitra y como persona”.

Manteniendo la misma línea, Katia Itzel García aseguró que se deben erradicar estas situaciones del futbol; busca que la justicia impere en todo momento:

Ha costado mucho ver a una mujer dirigir un partido de futbol, porque durante muchos años no la hubo. Yo creía que ya no existía, pero nos damos cuenta de que sí, y debemos tomar cartas en el asunto. Como ser humano, no debo permitir que eso siga pasando; soy una persona que cree en el sentido de la justicia. Podemos tener un mundo mejor para todas nosotras”.

Declaraciones de Katia Itzel podrían costarle una sanción

El hecho de que Katia Itzel García expusiera su postura de manera pública significa una violación al reglamento, específicamente al artículo 43, mismo que indica que los árbitros no cuentan con la facultad de hablar sobre los hechos ocurridos dentro del terreno de juego:

“Abstenerse de hacer declaraciones a los medios de comunicación, que causen agravio o menosprecio a las autoridades de la FMF, a sus propios compañeros, directores técnicos y jugadores, acatando en este sentido las disposiciones que dicte la Comisión de Árbitros”.

Ante ello, Katia Itzel García se expone a una sanción de cara a la Jornada 15 del Clausura 2026, misma que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril.

BFG