André Jardine promete un América distinto ante Nashville en Concachampions

En el América no se creen ni tan buenos en la victoria, ni tan malos en la derrota. Son conscientes que hoy no son el equipo más temido, pero están peleando por el título de Liga MX y de Concacaf Champions Cup.

Mañana cuando enfrenten en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions a Nashville, verán un equipo diferente, protagonista y poderoso, señaló el técnico André Jardine.

André Jardine dando indicaciones. Mexsport

“Este partido sin duda que será un América bastante distinto. No podemos esconder que estamos haciendo una primera fase de liga mexicana con algunos accidentes, malas actuaciones y conductas que no deberían de existir. Creo que no es un desastre porque estamos aun peleando por los títulos”, señaló Jardine.

EL RESPALDO EN CASA Y LA CONFIANZA DE RODOLFO COTA

Reencontrarse con el estadio Banorte para estas instancias es fundamental. En casa y con su gente, el arquero Rodolfo Cota considera será el factor sorpresa.

Rodolfo Cota en un entrenamiento de América. Mexsport

“No ha sido el mejor arranque que quisiéramos, pero al final, creo que el apoyo de nuestra gente y nuestra afición siempre ha estado ahí. Mañana no será la excepción, es una fase bien importante para nosotros y confiamos en su apoyo”, declaró el guardameta.

EL JUEGO MÁS IMPORTANTE DEL SEMESTRE Y LA DUDA DE HENRY MARTÍN

Por último, Jardine definió el encuentro como el más importante del semestre.

André Jardine y Henry Martín. Mexsport

Es indiscutible que mañana es el partido más importante del semestre, tenemos muy buena sensación de estar preparados para momentos decisivos, con un nivel de confianza después del clásico (Cruz Azul) que nos ayudó, y la absoluta certeza de ver un América extremamente competitivo, centrado en el objetivo, que es colocar a América entre los cuatro mejores”

Henry Martín aún está en valoración para el juego de mañana. Durante la conferencia de prensa, el atacante mexicano estaba realizándose pruebas médicas para evaluar su participación. Martín está en la última etapa de recuperación tras un desgarro en los isquiotibiales.