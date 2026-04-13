De la gloria de UFC a una cárcel mexicana: La dura historia de Daniel Rodríguez

La carrera del peleador de artes marciales mixtas Daniel Rodríguez se encontraba en su punto más alto tras vencer a Kevin Holland en UFC 318, sumando su tercera victoria consecutiva. Sin embargo, lo que debió ser un festejo se transformó en una desaparición de ocho meses que mantuvo en vilo al mundo de las MMA.

La semana pasada, el veterano de peso wélter rompió el silencio: estuvo recluido en una prisión de Tijuana, México, una historia que comenzó dos semanas después de su última victoria. Su vida cambió en un instante cuando se encontraba ya en tierra latinoamericana.

"Olvidé que traía conmigo una pequeña bolsa de marihuana. Era menos de una onza", relató el peleador en "The Ariel Helwani Show". Lo que él imaginó que sería un contratiempo de un fin de semana se convirtió en una condena de casi nueve meses debido a la severidad de las leyes mexicanas.

El choque con la realidad judicial en México

Rodríguez confesó que intentó resolver la situación en el momento utilizando el efectivo que llevaba en su cartera, pero se topó con una barrera infranqueable: la Guardia Nacional.

"No eran policías, era la Guardia Nacional. Ellos no juegan. No me di cuenta de que se lo tomaban tan en serio y, potencialmente, me acusaron de contrabando", explicó el atleta de 39 años.

La estancia en el penal fue, en sus propias palabras, "la peor situación posible". Como atleta de alto rendimiento, el impacto físico fue devastador debido a la mala alimentación y la falta de espacio para entrenar. "Creo que la peor parte de todo fue la comida. Me siento un poco insalubre, un poco desnutrido. Las condiciones de vida eran horribles", detalló Rodríguez, quien sobrevivió a base de sopas con bajo contenido proteico, tortillas y frijoles.

El regreso y el futuro en el octágono

A pesar de que figuras como Yair Rodríguez y la propia UFC intentaron intervenir, el gobierno mexicano se mantuvo firme. Su liberación finalmente se dio tras un acuerdo del que no pudo dar detalles, limitándose a decir que "tuvo un precio".

Ahora, con la libertad recuperada, "D-Rod" no piensa en revanchas irrelevantes contra Holland, sino en los nombres más grandes de la división. "Realmente quiero apuntar a las estrellas... posiblemente estemos buscando un enfrentamiento contra Leon Edwards".