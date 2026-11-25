Antes de cumplir su sueño de jugar para las Chivas, Adolfo "Bofo" Bautista tuvo que pasar el amargo trago de finales perdidas con Monarcas, donde deslumbró con su técnica, aunada a una pegada privilegiada. Su desempeño le hizo creer que un equipo grande tocaría sus puertas; sin embargo, fue el Pachuca quien lo reclutó, lo que no le gustó, pero que finalmente le permitiría coronarse en el máximo circuito y llegar al club de sus amores.

El oriundo de Guanajuato demostró su olfato goleador en tierras michoacanas, pues en 55 juegos disputados anotó 25 goles, números destacables para un enganche. Su principal carta de juego era la creación y no la finalización de jugadas; no obstante, Bautista demostró que podía cumplir con ambos cometidos. De igual manera, levantó la mano en las disputas de campeonato, ya que en las finales que perdió Morelia contra Toluca y Monterrey marcó gol.

El Bofo quería un club grande, pero terminó en Pachuca

Durante varios torneos, el futbolista mexicano expresó su deseo de vestir la camiseta del Guadalajara; sin embargo, tendría que esperar para cumplir su objetivo. En junio de 2003 concluyó su contrato con Monarcas Morelia y el equipo que en aquel entonces era dueño de su carta eran los Tecos de la UAG, quienes tomaron la decisión de cederlo a los Tuzos del Pachuca, club en el que encontró un punto de inflexión en su carrera.

Con Víctor Manuel Vucetich al mando, se consagró campeón por primera vez en su trayectoria en el máximo circuito, durante el Apertura 2003. Aunque su aporte goleador fue de apenas dos anotaciones, ambas resultaron determinantes, pues una de ellas llegó en la final de ida frente a los Tigres.

Su llegada al Rebaño Sagrado

Luego de su desempeño con Monarcas y sus seis meses en Pachuca, llamó la atención de Chivas, que lo fichó para el Clausura 2004, torneo en el que también cayó en la final ante los Pumas de Hugo Sánchez, en Ciudad Universitaria. Sin embargo, obtuvo su recompensa cuando, en 2006, cumplió el sueño de todo aficionado al futbol: levantar un título con el equipo de sus amores, al derrotar a Toluca a domicilio.

Aquella tarde marcó la anotación que rompió la sequía rojiblanca de nueve años sin título. Tras hacerlo, aprovechó para hincarse en el césped, llevar las manos al cielo y gritar “¡Mamá!”, pues su madre había fallecido a inicios de aquel año.

El Bofo se convirtió en uno de los grandes estandartes del Guadalajara, equipo con el que destacó tanto en competencias nacionales como internacionales. Entre sus actuaciones más recordadas sobresale la goleada por 4-0 sobre Boca Juniors, durante los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005. Su paso por el club 100 por ciento mexicano dejó una huella importante, respaldada por sus goles, asistencias y participación en momentos decisivos para la institución.

Pudo haber sido Águila

Luego de haber conformado una de las duplas más destacadas del futbol mexicano junto al chileno Reinaldo Navia, dueto que dejó un total de 34 goles en los 25 partidos que disputaron juntos, despertó el interés en Coapa. El América contrató al futbolista sudamericano, pero también buscó a su principal complemento: el Bofo Bautista. Sin embargo, el guanajuatense decidió rechazar la propuesta de las Águilas, pues su sueño siempre había sido vestir la camiseta rojiblanca.