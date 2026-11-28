América y Monterrey protagonizaron la eliminatoria más decepcionante de este arranque de Liguilla. Al final, los Rayados encontraron en dos penales el camino hacia las semifinales, aunque ninguno de los dos equipos hizo méritos suficientes para quedarse con el boleto.

Fue una eliminatoria de pocas luces, de escasas intenciones por tomar riesgos y de un futbol que nunca terminó de aparecer. Uno tenía que avanzar, pero la sensación que dejaron ambos es que ninguno lo merecía.

El desenlace llegó con la participación involuntaria de Edwin Cerrillo. Una noche para el olvido. Su ingresó terminó por convertirse en protagonista de la eliminación americanista al cometer dos absurdas infracciones dentro del área.

La primera fue por sujetar a un adversario, una acción que necesitó de la intervención del VAR para que se señalara el penalti. Luca Orellana tomó la responsabilidad y no perdonó. Más tarde, Cerrillo llegó a destiempo y volvió a regalarle una oportunidad desde los once pasos a Monterrey. Esta vez fue Uros Djurdjevic quien se encargó de convertir.

La eliminación tuvo mucho de lo que América dejó escapar en la ida. Tuvieron durante 80 minutos a un Monterrey con diez hombres, luego de la expulsión tempranera de Ricardo Chávez, pero ni siquiera con esa ventaja consiguieron inclinar la eliminatoria a su favor.

Fue una de esas noches en las que nada terminaba de funcionar para el americanismo. Henry Martín estuvo lejos de encontrar su mejor versión, Violante y Kevin Álvarez perdieron balones que complicaron a su equipo y Brian Rodríguez nunca consiguió marcar diferencia. América buscaba respuestas, pero encontró más frustraciones.

El equipo de Guillermo Almada se despidió del torneo después de un mes sin conocer la victoria. Su último triunfo había llegado en la jornada 13 frente al Atlas y desde entonces acumuló ocho partidos sin ganar, incluido el amistoso ante el New York Red Bulls.

La eliminación abre inevitablemente el debate sobre el futuro de Guillermo Almada en el banquillo. América tendrá que replantearse si el uruguayo es el técnico que necesita para recuperar su protagonismo o si este proyecto debe tomar otro rumbo.