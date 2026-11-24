Tres equipos tenían la misma cantidad de puntos pero Pachuca, fue el que mejor diferencia de goles tuvo, razón por que la logró clasificar a la Liguilla, por encima de Tijuana y Santos.

Por lo anterior es que Benjamín Mora, el técnico de los Tuzos reconoce que su equipo no es favorito en los Cuartos de Final del Apertura 2026.

Nosotros entramos en octavo, no creemos que seamos favoritos, al contrario, casi casi aprobamos de panzazo. Nosotros estamos en una inercia donde sabemos lo que nos ha costado el torneo”, dijo.

Pese a que este martes en conferencia de prensa fue cuestionado si incluso, equipos como América, habían decidido perder en la jornada 17 de la fase regular para no clasificar como súper líderes y por ende, evitar enfrentarse a Pachuca.

“No creo que América nos haya evitado, eso es una idea de una tendencia, pero tanto los jugadores de América como una institución como el Guille (Almada), seguramente salieron a ganar su partido y no se les dio”.

Este jueves, las Chivas del Guadalajara, que clasificaron como líderes del torneo, visitarán el Estadio Hidalgo para medirse a los Tuzos en el juego de Ida de los Cuartos de Final en punto de las 19:00 horas.

Los cuatro primeros equipos de la tabla general fueron Chivas, Cruz Azul, América y Atlas.

“Chivas es el obligado a dar los resultados que le han puesto como objetivo. Tienen ya un año y medio trabajando con el entrenador (Gabriel Milito), yo ya me enfrenté este torneo con Chivas y también el pasado torneo cuando dirigía yo a Querétaro, entonces conocemos muy bien lo que significa la Liguilla, no somos favoritos.

“Yo lo veo (a Pachuca) como un aspirante directo a pasar a las siguientes rondas. Los candidatos son los primeros cuatro, porque son los que mejor quedaron”, concluyó.