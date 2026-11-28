El Toluca y los Rayados de Monterrey ya sellaron su boleto a las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX tras eliminar a equipos que terminaron en la parte alta de la tabla general.

Los Diablos superaron al Atlas (4° lugar) con un global de 4-2, mientras que Rayados se impuso al América (3° lugar) con un contundente 2-0 global, tras el 0-0 de la ida y la victoria 2-0 en el Estadio Banorte.

Con estos resultados, dos de los mejores ubicados de la fase regular quedaron fuera de la Liguilla y el panorama de las Semifinales ya empieza a definirse.

Chivas por la remontada y Cruz Azul a sellar el pase

Mañana continúan los Cuartos de Final del AP26, pero sin duda la serie más abierta y emocionante es la que enfrenta al líder de la fase regular, las Chivas de Guadalajara, contra el Pachuca.

Los Tuzos se impusieron 2-1 en la ida en el Estadio Hidalgo, por lo que el Rebaño llega con la obligación de ganar en el Akron.

Mientras tanto, Cruz Azul llega tranquilo tras golear 4-0 a León en la ida. La Máquina prácticamente tiene asegurado su lugar en Semifinales. El conjunto celeste puede ganar, empatar o incluso perder por hasta cuatro goles y de todas formas avanzaría.

Con la clasificación de Toluca y Rayados ya confirmada, y Cruz Azul casi asegurado, la atención se centra en lo que suceda en el Akron.

¿Cómo están las Semifinales del Apertura 2026 al momento?

Con la victoria de Pachuca en la ida y la de Cruz Azul, el cuadro provisional de Semifinales quedaría así si Chivas no remonta:

Cruz Azul (2°) vs Pachuca (8°)

Cruz Azul (2°) vs Pachuca (8°) Toluca (5°) vs Rayados (6°)

Sin embargo, todo cambiaría si Chivas gana su partido de vuelta. En ese caso, el Rebaño recuperaría su condición de mejor clasificado y el cuadro se modificaría de la siguiente manera:

Si Chivas gana y Cruz Azul avanza:

Chivas (1°) vs Rayados (6°)

Chivas (1°) vs Rayados (6°) Cruz Azul (2°) vs Toluca (5°)

Si Pachuca avanza y Cruz Azul avanza:

Cruz Azul (2°) vs Pachuca (8°)

Cruz Azul (2°) vs Pachuca (8°) Toluca (5°) vs Rayados (6°)

En otro escenario, si Chivas gana y Cruz Azul es eliminado:

Chivas (1°) vs León (7°)

Chivas (1°) vs León (7°) Toluca (5°) vs Rayados (6°)

El último escenario es, si Pachuca y León avanzan a Semis: