André-pierre Gignac vivió su primer semestre fuera de los terrenos de juego desde que llegó a México, sin embargo, el delantero francés compartió que a pesar de estar lejos de las canchas aún no piensa en el retiro, contando con 4 ofertas para regresar al profesionalismo a partir de enero de 2027.

Regresando al reflector debido a su falla en un partido de la talacha, el delantero francés que se encuentra próximo a cumplir 41 años, aseguró que por su mente aún no pasa la posibilidad de retirarse, ya que de momento le siguen llegando ofertas –sin especificar de dónde- para ser futbolista profesional:

“Tengo tres, cuatro cosas (ofertas) para enero, por eso no he hablado nada al respecto. Todavía no sé, cuando yo sepa lo comunicaré”, compartió durante plática en La Hora de Willie.

El último partido de Gignac con Tigres fue la Final de Concachampions 2026 perdida ante Toluca. Mexsport

Completamente enamorado de la Sultana del Norte

Uno de los aspectos que deberá considerar es salir de Monterrey, dejando entrever que la continuidad en Tigres no es opción y vestir la playera de La Pandilla es algo inimaginable:

“La verdad, la verdad, se me complica salir de Monterrey. Me encanta, me fascina, tengo la suerte de que la gente me quiera. Soy muy casero”.

El mercado de fichajes dentro de la Liga MX, en caso de que alguna de las ofertas sea de México, arrancará a mediados del mes de diciembre y cerrará semanas después de haber iniciado el Clausura 2027, por lo que las opciones se mantienen para El Bómboro al que Tigres extrañó en el presente semestre, ya que no lograron calificar a la Liguilla y pusieron fin a una racha de 23 certámenes consecutivos peleando por el título.

En el primer torneo sin Andre-Pierre Gignac, Tigres quesó fuera de la Liguilla. Mexsport

BFG