Esteban Solari se quedará en Pumas para el inicio del Clausura 2027. Tras no haber calificado a la Liguilla del Apertura 2026, una de las dudas era sobre la continuidad del 'Tano' en el banquillo de Universidad Nacional. Sin embargo, su futuro ya está definido.

Fuentes cercanas a Excélsior confirmaron que Solari seguirá con Pumas para el próximo torneo. A pesar de los runores de su salida, el estratega argentino recibió el respaldo de la directiva auriazul para continuar al frente de este proyecto.

Esteban Solari junto con Luis Raúl González MEXSPORT

Como fue en el proceso anterior, Luis Raúl González, presidente de Universidad Nacional, quiere darle continuidad al proyecto de Esteban Solari. Ante esto, el mandamás de la institución felina confía en el 'Tano' y busca darle al menos un torneo más, tal como se hizo con Efraín Juárez en el pasado.

Y a pesar de que sí se considera fracaso el no haber calificado a la Liguilla del Apertura 2026, la decisión es "no cortar nuevamente un proceso, para así no volver a empezar de cero". Por lo tanto, el 'Tano' iniciará como director técnico de los Felinos el próximo semestre.

Esteban Solari confiaba en continuar al frente de Pumas para el Clausura 2027

Tras el partido entre Pumas y Rayados el cual perdieron los Felinos 0-2 y marcó el final de su campaña, Solari dio inidicios de su permanencia. Fue el mismo 'Tano' el que afirmó que el próximo torneo el será el primero de encargarse en que Universidad Nacional vuelva a lo más alto.

Esteban Solari se queda en Pumas Mexsport

“Mucha frustración. De alguna manera la tristeza es compartida, un vestuario que sabe que está en deuda con la afición. A la hora de empezar el partido ya habíamos perdido la energía. El grupo tiene autocrítica y saben que pueden dar más de lo que se habíamos dado. Un equipo que algunos partidos no ganó, pero sí ilusionó. El principal responsable soy yo y nadie más. Pero yo seré el primer responsable de armar un Pumas fuerte. Siempre volvemos más fuertes porque es la manera de esta institución y no tengan duda de que lo vamos a hacer”, sentenció

Esteban Solari, con los mismos números que Efraín Juárez en su primera temporada completa

Efraín Juárez fue el director técnico de Pumas antes de la llegada de Esteban Solari. Curiosamente, en su primera temporada completa ambos terminaron con los mismos números en Liga MX, pues sus dirigidos ganaron cinco juegos, empataron seis y también perdieron seis.

De igual manera, ambos se quedaron fuera de la Liguilla en ese primer semestre. Asimismo, la directiva, así como respaldó a Efraín Juárez, han hecho lo mismo de manera congruente con Esteban Solari.