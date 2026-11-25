Desde la llegada de Gabriel Milito, uno de los jugadores que ha tenido mayor proyección ha sido Santiago Sandoval. El canterano de Chivas ha sorprendido a propios y extraños y hoy es objeto de deseo de un histórico club alemán: el Borussia Dortmund.

Sando ha sido un jugador que, gracias a su velocidad, buen drible y gran definición, se ha ganado la titularidad en el Rebaño y a sus 19 años, ya ha sido convocado a la Selección Mayor.

Hoy Chivas se encuentra cómo uno de los grandes favoritos a levantar el Apertura 2026 y gran parte de ello es que Santi se encuentra en un gran momento, tanto que ya hay clubes europeos preguntando por él.

Santiago Sandoval responde a los rumores que lo ponen como aficionado del América MEXSPORT

El Borussia Dortmund se fija en Santiago Sandoval

Gracias a sus buenas actuaciones, Santi Sandoval ha atraído las miradas de un histórico club de Europa y que además, trabaja muy bien con los jóvenes talentos.

Este día, desde Alemania, han surgido reportes sobre que el Dortmund ha puesto la mirada en el canterano rojiblanco de cara al siguiente mercado de fichajes.

En el Borussia destacan que su juventud, más su accesible cláusula de rescisión lo hacen una opción real para apostar por él y llevarlo al Viejo Continente.

De acuerdo con reportes, el Guadalajara ha tasado a Sandoval con una cláusula de 10 millones de dólares para clubes europeos, una cifra muy buena considerando los elevados precios de hoy en día.

En dicha información que se publicó hoy, también se revela que hay otros clubes interesados en Sandoval: el FC Porto, el Olympiacos y el PSV.

Hace unas semanas, salió un rumor sobre que el equipo de Grecia quería repetir la fórmula de la ‘Hormiga’ González, por lo que un traspaso a la Superliga podría ser una opción real para Sandoval.

¿Hay oferta en Chivas por Santi Sandoval?

Estamos a unas cuantas semanas de que se abra el mercado de invierno en el futbol europeo, por lo que comenzarán a surgir muchos rumores sobre una supuesta salida de México.

Sin embargo, hasta este momento, sólo han sido especulaciones. En Guadalajara no ha llegado ninguna oferta formal por Santi Sandoval, por lo que hasta hoy, sigue perteneciendo al club que lo vio nacer.

En este torneo, Sandoval ha disputado 14 partidos y ha anotado 5 goles y ha dado una asistencia. También ya fue campeón del Premundial Sub-20 con el Tricolor, siendo un jugador fundamental y otorgándole a la Selección el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.