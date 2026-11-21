La celebración de Boca Juniors por conquistar la Copa Sudamericana 2026 terminó con momentos de preocupación, luego de que su capitán, Leandro Paredes, sufriera una descompensación y se desmayara durante una entrevista en vivo con la cadena DSports, apenas unos minutos después de conseguir el título.

El mediocampista argentino conversaba con el periodista Marcelo Benedetto y compartía sus primeras impresiones sobre la conquista internacional cuando comenzó a sentirse mal. Repentinamente, perdió el conocimiento y cayó al suelo frente a las cámaras, provocando la inmediata reacción de los integrantes de la transmisión, personal del club y elementos médicos.

¿Por qué se desmayó Leandro Paredes tras la final de la Copa Sudamericana?

De acuerdo con los primeros reportes, Leandro Paredes sufrió una baja de presión relacionada con el desgaste físico y las altas temperaturas registradas durante la final disputada en Barranquilla, Colombia.

Durante el encuentro se alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados, acompañadas de elevados niveles de humedad, condiciones que pudieron influir en el estado físico del futbolista.

Incluso, el capitán xeneize ya había presentado molestias durante el partido y tuvo que solicitar su sustitución al minuto 58, después de experimentar mareos y dificultades para continuar en el terreno de juego.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena también explicó que el mediocampista había manifestado síntomas de mareo desde el primer tiempo.

¿Cuál es el estado de salud de Leandro Paredes?

Después del desmayo, el cuerpo médico de Boca Juniors atendió rápidamente al futbolista y consiguió estabilizarlo. Durante la transmisión se informó que había recuperado el conocimiento y se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, Marcelo Benedetto confirmó que Paredes pudo retirarse por sus propios medios rumbo a los vestidores, acompañado por familiares y miembros del equipo.

Sin embargo, debido al episodio, el capitán argentino fue trasladado a una clínica de Barranquilla para someterse a estudios médicos y descartar posibles complicaciones. Los primeros reportes señalaron que su estado de salud era estable.

Boca Juniors conquista la Copa Sudamericana 2026

A pesar del susto protagonizado por su capitán, Boca Juniors consiguió celebrar una nueva conquista internacional después de imponerse por marcador de 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.

El campeonato representó un nuevo logro para el conjunto xeneize, que volvió a levantar un título continental y amplió su historia en las competencias sudamericanas.

De esta manera, una noche que comenzó con la alegría por el campeonato terminó marcada por la preocupación alrededor de Leandro Paredes, cuyo estado de salud fue reportado como estable después de recibir atención médica.