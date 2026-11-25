Antonio Mohamed sorprendió con la noticia de su salida de Toluca al finalizar este 2026, pero los que no se espantaron fueron los propios miembros de la directiva choricera. Excélsior pudo confirmar que la separación fue de la mejor manera y que incluso, desde hace unos días, se han dedicado a rastrear nombres para sustituir a Mohamed en el siguiente torneo.

La era deslumbrante del Turco en Toluca quedó establecida con dos títulos de liga consecutivos, en particular, además de otros trofeos adjuntos que le dieron jerarquía a su ya de por sí esplendorosa carrera como entrenador.

Aunque tenía contrato hasta junio de 2027, Mohamed adelantó los tiempos y previo a iniciar la ronda de cuartos de final dio la contradictoria noticia de su decisión al finalizar la liguilla y la Copa Intercontinental.

¿Por qué dar el aviso antes de la liguilla?

"Tranquilos todos, no pasa nada, era algo que estaba previsto. El Turco sabe manejar las piezas y si hizo esto es para quitar presión a los jugadores y que el foco de atención sea él, eso ayudará a que el equipoi juegue mejor en la liguilla", cuenta una persona allegada a su círculo.

Lo cierto es que la directiva del Toluca tenía conocimiento de ello. Desde julio pasado, el técnico había dado el aviso de que el ciclo se terminó, pero al ganar la Concacaf le mantuvo en el cargo la ilusión de jugar la Copa Intercontinental ante el campeón de la Copa Libertadores.

Por eso en el club no se inmutaron cuando les comunicó que era el momento de dar la noticia. El argentino creyó que era hora de agitar el tablero con su estrategia para que la liguilla sea como él quiere. La extensión de contrato que firmó hasta 2027, tiene una cláusula en la que él podía marcharse cuando lo creyera conveniente.

¿QUÉ PASA CON LA SELECCIÓN MEXICANA Y MOHAMED?

Es cierto que Antonio Mohamed sueña con la selección, por mucho que él diga que no es verdad. Esa faz de no interesarse es sólo la imagen de un tipo calculador. Él mismo sabe que hay un bloque de dueños, —unos cuatro al menos, pero de los más poderosos en la toma de decisiones— que lo tienen como un plan emergente en caso de que Rafael Márquez no logre los resultados esperados.

Antonio Mohamed, un técnico cotizado en México.

A los dueños les preocupa la poca imagen comercial que tiene Márquez, un tipo frío y por momentos frívolo, que es ausente a los comerciales y a la interacción. Por ello, el entrenador ha tratado de bromear en sus conferencias de prensa y aprender un poco el tacto amable que nunca ha tenido.

En ese sentido, Mohamed lleva mano. Si las cosas salen mal en 2027, estará en su peculiar año sabático. Lo único que sabe hasta ahora es que en enero se va a Argentina, a pasar el aire fresco con su familia y comiendo un buen asado, si después suena el teléfono, qué mejor.