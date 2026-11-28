Rey Mysterio sorprendió con un anuncio en Survivor Series de la WWE: el de su última lucha. El gladiador mexicano lo era en grande, como todo un ídolo, en el Estadio Banorte el próximo 12 de junio de 2027.

“El 2027 será un año muy especial. En 2027 vamos a la Ciudad de México, formalmente conocido como el Estadio Banorte y para ser exactos, el 12 de junio, estaremos ahí y será mi última lucha”, declaró Rey Mysterio ante la sorpresa de los aficionados.

Tras el anuncio, varios luchadores se acercaron para externarle su sentir y su apoyo, como el de Rey Fénix, que representó a muchas personas, cuando le dio un fraterno abrazo.

“nosotros no queremos que pase, ¿ustedes quieren? Queremos a Rey por 5-10 años más, ¿verdad? ¡619, 619!”, dijo Dragon Lee.

En Survivor, el Team México se alzó con la victoria al derrotar al combinado de Estados Unidos (Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, Je’Von Evans y La Knight). Penta Zero Miedo hizo estallar de júbilo al público al protagonizar una gran remontada. Rey Mysterio estuvo en el equipo Tricolor, así como Dragon Lee, Rey Fénix y El Grande Americano.

En la función, varios luchadores le rindieron un homenaje a Bronson Reed, quien falleció a los 38 años.

Rey Mysterio adoptó este nombre como un homenaje a su tío. Brilló en ECW y WCW, donde sostuvo encuentros inolvidables contra Eddie Guerrero y Psicosis. Su llegada a la WWE se dio en 2002.

UN GRAN LEGADO DE REY MYSTERIO EN LA WWE:

Campeón de la WWE.

2 Campeonatos Mundiales de Peso Pesado. Se convirtió en el primer luchador de menor estatura en conseguirlo.

2 títulos Intercontinentales.

3 títulos de Estados Unidos.

5 títulos de Parejas. En uno de ellos, cumplió un sueño, al lograr el cetro con su hijo Dominik, siendo el primer dúo padre-hijo en ganarlo.

3 títulos de Peso Crucero.