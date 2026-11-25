América inicia este miércoles su camino en la Liguilla rumbo al título del Apertura 2026. Para el partido de Ida ante Rayados, Guillermo Almada, director técnico de las Águilas, irá con su mejor once posible, por lo que entiende que tiene que haber cambios. Entre ellos están Luis Ángel Malagón y Henry Martín, quienes irán a la banca en el Estadio BBVA por diferentes razones.

¿Por qué no será titular Luis Ángel Malagón?

Por un lado, Luis Ángel Malagón se debe a una baja de juego. En la Jornada 17, el arquero mexicano concedió un gol de Juan Brunetta desde larga distancia. Incluso, en algunas acciones a lo largo de estas semanas se le vio titubeante, por lo que Almada no lo pondrá de inicio en el duelo de Ida ante Rayados.

Luis Ángel Malagón irá a la banca MEXSPORT

Cabe resaltar que Malagón regresó a la titularidad del conjunto azulcrema en octubre de 2026 después de siete meses sin jugar por una lesión en el Tendón de Aquiles. Desde el 10 de octubre, Luis Ángel fue el encargado de defender el arco azulcrema en siete encuentros, de los cuales las Águilas ganaron dos, empataron tres y perdieron un par. Sin embargo, el arquero recibió 13 goles.

En su lugar, Rodolfo Cota será el encargado de estar bajo los tres palos del arco americanista en el duelo de Ida ante Rayados. Cota fue el portero titular de América en todo el proceso de recuperación de Malagón, además de que se ha consagrado como uno de los líderes en el vestuario de Coapa.

¿Por qué no jugará Henry Martín ante Rayados?

Los primeros reportes revelaron que Henry sintió molestias en el cuádriceps durante la práctica de este martes en Coapa; sin embargo, se trató de un cuadro gripal. Tras esto, fuentes cercanas a Excélsior revelaron que Henry sí haría el viaje a la Sultana del Norte para afrontar el duelo de Ida ante Rayados.

Henry no juega por lesión MEXSPORT

Incluso, Martín seguía considerado en el once inicial que Guillermo Almada mandaría al terreno de juego este miércoles en el Estadio BBVA. Sin embargo, el uruguayo se ha decantado por Miguel Borja para comandar el ataque de las Águilas este miércoles.

Henry Martín, pilar del América en el Apertura 2026

Después de casi año y medio repleto de lesiones, Henry Martín volvió al protagonismo en el ataque de América. Además de jugar 15 de los 17 partidos posibles de la temporada regular, fue el mejor goleador mexicano de este semestre.

En este Apertura 2026, Henry tuvo un total de mil 170 minutos de juego, una cantidad que no alcanzaba desde desde el AP24; incluso, ese semestre fue el último en el que había sumado más de 500 minutos hasta el actual. Además, anotó 11 goles, cifra a la que no llegaba desde el Clausura 2023 en el cual anotó 14 goles.