En Chivas saben que terminar como líder del Apertura 2026 no les modifica nada y ahora viene la parte más importante: la Liguilla. Sin embargo, Diego Campíllo entiende que el Rebaño vive su mejor momento desde la llegada de Gabriel Milito.

En conferencia de prensa previo al partido de Ida ante Pachuca, el canterano rojiblanco enfatizó que, línea por línea, el Guadalajara es un equipo sólido y listo para levantar el título.

Tenemos todo para ser campeones, jugador por jugador somos los mejores. Veo el trabajo dentro y estamos convencidos de que queremos ser campeones. Ahora tenemos el plantel completo y no tenemos excusa”, afirmó.

Pesé a que muchos los ponen como Semifinalistas solamente por acabar en lo más alto de la tabla, para Diego eso no significa nada y sabe que un error les puede costar mucho.

Ser líder no significa nada, ahora viene lo bueno. No me gusta hablar de favoritismo, no importa quien pase en primero o en octavo, esto es de momentos. No venimos como favoritos, es un gran partido, obvio que queremos ganar la llave y lo saldremos a buscarla”, refirió.

Sobre el cómo detener al líder de goleo, Salomón Rondón, en los Cuartos de Final, Campillo sabe que debe ser un gran trabajo colectivo de la mejor defensa del torneo.

(Salomón Rondón) es un delantero que cuesta marcar, es bueno, es rápido, es difícil preparar algo contra él. Es en conjunto de cómo se comporte la defensa, preparar el partido en lo grupal”, sentenció.

El trabajo de Gabriel Milito y la confianza en el mexicano

Durante el año y medio que ha estado Gabriel Milito como DT de Chivas, ha demostrado el cómo confiar y sacar el potencial del jugador mexicano, algo que destacó Campillo.

No apareció de un día a otro, es algo que venimos trabajando desde que llegó Gabi (Milito), que nos puso esa mentalidad y ahí empezamos a construir. Gabi creía más en nosotros, que nosotros mismos”, señaló.

Campillo enfatizó que, en una liga que apela más al extranjero que al mexicano, es un orgullo clasificar como líder.

“Nadie nos exige, pero nosotros queremos poner en alto al jugador mexicano. En algunos lados llega un extranjero y piensan que es más que el mexicano. Es un orgullo jugar con puro mexicano y demostrar que se puede. Quiero ser campeón aquí, porque son puro mexicano, porque estuve aquí desde los 11 años. Siempre fue un sueño”, finalizó.