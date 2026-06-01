Niurka Marcos arremete contra Sol León y la llama “ninfómana”

La vedette Niurka Marcos compartió una serie de historias a través de su cuenta de Instagram en las que lanzó fuertes críticas contra Sol León, a quien calificó como una “ninfómana”.

Niurka inició sus videos saludando a sus seguidores y aseguró que había esperado a que terminara la polémica para poder expresar su punto de vista sobre diversos temas que han generado conversación en redes sociales.

Foto: Facebook Niurka & Bruno Oficial

Habla sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Durante sus declaraciones, Niurka afirmó que, si estuviera en el lugar de la madre de Ángela Aguilar, también defendería a su hija.

La cubana comentó el reciente video en el que Ángela Aguilar apareció durante un concierto de su esposo, Christian Nodal. Según Niurka, la presentación fue un éxito y reflejó felicidad y talento.

Además, señaló que le emocionó ver a la cantante sobre el escenario y criticó a quienes la atacan constantemente en redes sociales.

Da vergüenza que, viniendo de mujeres, se tapen los ojos sin querer ver el éxito”, expresó.

También aseguró que mientras más críticas recibe Ángela, más brillo tendrá su carrera, y afirmó que gran parte de los comentarios negativos provienen de personas jóvenes.

Niurka arremete contra Sol León:

Posteriormente, Niurka se refirió a Sol León y aseguró que para que exista una guerra deben existir dos bandos. Comentó que vio una reciente transmisión en vivo de la influencer y se mostró molesta porque, según ella, Sol afirmó que había sido amenazada.

Niurka respondió diciendo que ella no amenaza, sino que avisa, y lanzó varios insultos contra la creadora de contenido, además de criticar su apariencia y maquillaje.

Foto: Facebook Sol León

También afirmó que Sol debería sentirse orgullosa de que un proyecto la haya puesto al mismo nivel mediático que ella.

La vedette recordó el paso de Sol León por “La Mansión VIP” y aseguró que la imagen que le quedó de ella fue la de una mujer que tuvo acercamientos con varios participantes dentro del reality.

Me quedé con una ninfómana que se cachondeó con todos los que pudo dentro”, declaró.

Asimismo, afirmó que Sol utilizó a otras personas para generar contenido y diversas polémicas para mantenerse relevante dentro del programa.

Foto: Facebook Sol León

Posible referencia a Kim Shantal

Niurka también habló de una mujer que, según ella, dañó la imagen de su pareja sentimental mientras este la apoyaba desde el exterior. Aunque no mencionó nombres, algunos usuarios consideran que podría tratarse de Kim Shantal, quien terminó su relación tras mostrarse cercana a su expareja, “Suavecito”, durante su participación en “La Mansión VIP”.

Además, acusó a Sol León de involucrarse con un hombre casado.

Kim Shantal. Foto: Instagram kimshantal

Niurka lanza duras críticas contra Naim Darrechi

Otro de los temas que abordó fue Naim Darrechi. Niurka aseguró que el influencer tiene un comportamiento cuestionable y criticó la forma en que algunas personas intentan victimizarlo tras diversos escándalos.

Según la vedette, Naim proyecta una imagen relacionada con excesos, conflictos y conductas inapropiadas. También lo calificó como una persona agresiva que constantemente rompe las reglas sin preocuparse por las consecuencias.

Además, criticó a Sol León por defenderlo y aseguró que el verdadero mérito en su reciente detención en el Aeropuerto correspondió a su equipo jurídico.

Recuerda la amistad entre Sol León y Yeri Mua

Finalmente, Niurka recordó que Sol León solía hablar muy bien de Yeri Mua, pero cuestionó su comportamiento posterior.

La vedette acusó a Sol de haber traicionado a la influencer veracruzana y de haber contribuido a que recibiera críticas en redes sociales.

Por el contrario, Niurka elogió a Yeri Mua, a quien describió como una creadora de contenido divertida y “divina”.

Con sus declaraciones, Niurka Marcos volvió a colocarse en el centro de la conversación digital al defender a Ángela Aguilar, cuestionar a Sol León y lanzar críticas contra Naim Darrechi. Sus comentarios generaron nuevas reacciones en redes sociales y reavivaron varias polémicas relacionadas con figuras del entretenimiento y las plataformas digitales.